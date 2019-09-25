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توقيع اتفاق لتأسيس مكتب لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالخرطوم

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توقيع اتفاق لتأسيس مكتب لمفوضية حقوق الانسان الاممية بالسودان

الخرطوم 25 سبتمبر 2019 – وقعت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله الأربعاء بنيويورك على تأسيس مكتب لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان.

وشهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بينما وقع عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الانسان.

وقرر مجلس حقوق الانسان في سبتمبر من العام 2018 تمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الانسان لمدة عام، على أن ينتهي تفويضه حال التوصل لصيغة مناسبة بين حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم في موعد أقصاه سبتمبر 2019.

وفي ديسمبر الماضي زار وفد فني تابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الخرطوم والتقى مسؤولين بوزارة الخارجية السودانية ووزارة العدل لبحث ترتيبات افتتاح المكتب.

وأكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تصريحات عقب مراسم التوقيع التزام السودان بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقال إن أولى اولويات الحكومة الانتقالية هي تنزيل شعار الثورة "حرية، سلام وعدالة" الى ارض الواقع.

وأوضح حمدوك أن زيارته لنيويورك ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي بهدف اطلاع قادة العالم بأن السودان الذي غاب طويلا عن المحافل الدولية يعود الآن ليحتل دوره ومكانه القيادي والريادي بين الدول.



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