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توقيع مذكرة تفاهم بين قوات الشرطة في السودان وجنوب السودان

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جويا 5 أغسطس 2019- وقع قادة شرطة السودان وجنوب السودان الاثنين مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع التعاون بين الجانبين.

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صورة لاحدى سيارات الشرطة تطوف في شوارع العاصمة (ارشيف)

وعقد المدير العام للشرطة السودانية، اللواء عادل محمد والوفد المرافق له، اجتماعات مع فريق جنوب السودان برئاسة المفتش العام للشرطة الجنرال ماجاك أكوك مالوك في العاصمة جوبا.

وقال الجنرال مالوك في تصريحات للصحفيين بعد توقيع اتفاقية التعاون إن الجانبين وقعا اتفاقية ثنائية بعد مناقشات مستفيضة، مشيراً إلى أن هناك خطط جارية لفتح المعابر الحدودية بين السودان وجنوب السودان.

وأضاف "فيما يتعلق بمسألة المعابر الحدودية مع السودان، صدرت إلينا توجيهات من الرئيس سلفا كير بفتح المعابر الحدودية الأربعة، لذلك نحن نعمل على فتح المعابر الحدودية في أكتوبر".

وأوضح مالوك أن مذكرة التفاهم الموقعة من الجانبين ركزت على تدريب شرطة جنوب السودان والتعاون المشترك، وزاد "هناك تعاون جيد بيننا وأبوابنا مفتوحة لجميع السودانيين الموجودين هنا. وفي الختام يمكن القول إن زيارة الوفد السوداني كانت ناجحة. سنقوم بمتابعة قضية المعاشات للقوات المنظمة في جنوب السودان، وسوف نذهب إلى السودان لإنهاء القضية ".

من جانبه، أشار المدير العام للشرطة السودانية إلى أن مذكرة التفاهم بين شرطة السودان وجنوب السودان ركزت على التعاون بين المؤسستين، وأضاف "تشمل مذكرة التفاهم جميع جوانب التعاون بيننا. اتفقنا كذلك على مصفوفة لتدريب شرطة جنوب السودان وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي سبتمبر 2012، وقع السودان وجنوب السودان سلسلة من اتفاقيات التعاون المشترك، والتي شملت النفط وقضايا الأمن والخدمات المصرفية وحقوق المواطنة والتجارة الحدودية وغيرها، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات وفقًا لمصفوفة التنفيذ.



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