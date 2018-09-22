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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين السودان وجزر القمر

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الخرطوم 22 سبتمبر 2018- وقع السودان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري مع جمهورية جزر القمر بالخرطوم السبت عقب أيام من المباحثات المشتركة.

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مباحثات السودان وجزر القمر تتوج بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري .. صورة من (الشروق نت)

ووقع عن السودان رئيس هيئة الأركان المشتركة كمال عبد المعروف وعن الجزر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني يوسف إجهاد وتضمنت المذكرة التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأوضح عبد المعروف، عقب مراسم التوقيع، إن المذكرة تؤطر لعلاقات تعاون قوية، لافتا إلى التحديات الكبيرة في القارة الأفريقية، في ظل مؤامرات قال إنها تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، مما يتطلب التكاتف والتعاون والعمل المشترك.

من جانبه، أكد يوسف إجهاد أن مذكرة التفاهم مع الخرطوم ستكون نقطة الانطلاق لتطوير علاقات البلدين في مختلف المجالات، وعبر عن رضاه التام لما أثمرت عنه نتائج زيارته للسودان.

وانهى رئيس الأركان القمري زيارته للبلاد، السبت، بعد سلسلة من المباحثات مع مسؤولي الخرطوم على رأسهم وزير الدفاع ونظيره رئيس الأركان المشتركة وعدداً من قادة القوات المسلحة.

من جهة أخرى التقى رئيس الأركان المشتركة كمال عبد المعروف السبت بالملحق العسكري البريطاني أندرو جارو الذي تولى مهامه حديثا.

وأثنى المسؤول السوداني على العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا واصفا إياها بالتاريخية والممتدة، وتشهد تطوراً مضطرداً خاصة في مجالات التعاون العسكري.

من جانبه أمَّن الملحق العسكري البريطاني على أهمية العلاقة مع السودان، مؤكدا اهتمام بلاده وحرصها على تطويرها والانفتاح على مجالات جديدة في إطار التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والتجارب خدمة لمصالح البلدين.



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