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توقيف متهم رئيسي تسبب في نزاعٍ دامٍ بين قبيلتين بكردفان

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الخرطوم 4 مارس 2018 ـ أعلن النائب العام في السودان، الأحد، أن توقيف المتهم الرئيسي في مواجهات دامية وقعت بين قبيلتي الحمر والكبابيش بولايتي شمال وغرب كردفان العام الماضي وراح ضحيتها عشرات القتلى.

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صورة من مواقع التواصل الاجتماعي للنزاع بين قبيلتي الكبابيش والحمر بكردفان ـ 2 أبريل 2017

وشهدت مناطق بمحليتي النهود وسودري بولايتي غرب وشمال كردفان في أبريل 2016 أحداثا دامية بين القبيلتين بسبب نهب مواشي أسفرت عن 51 قتيلا و28 مصابا.

وقال النائب العام عمر أحمد محمد إن قوات الدعم السريع على الحدود الليبية ألقت القبض على المدعو "محيميد" المتهم الرئيسي في الأحداث الدامية التي وقعت بين قبيلتي الحمر والكبابيش.

وأبلغ النائب العام لوكالة السودان للأنباء أن "المتهم تم تسليمه للشرطة وشرعت النيابة العامة في التحري معه".

وكانت قوات الدعم السريع التابعة للجيش قد تمركزت حينها في المنطقة لتأمين الأهالي وتحاشي أي مواجهات جديدة بين القبيلتين الجارتين.

وبدأت لجنة عدلية التحقيق في الأحداث التي وقعت بين الحمر والكبابيش أعمالها بعد أن أدت القسم بمدينة الأبيض أمام النائب العام، بحضور ولاة الولايتين، لكن لم يتم الكشف عن نتائج التحقيق حتى الآن.

وفرضت شمال كردفان وقتها إجراءات استثنائية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، إضافة لحالة الطوارئ المفروضة أصلاً في ولاية غرب كردفان، لمزيد من فرض هيبة الدولة.

وتعود تفصايل الأحداث إلى إندلاع قتال عنيف بين القبليتين بعد أن لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحون على مواطنين من قبيلة الحمر بولاية غرب كردفان بسبب نهب مواشي.

ووقع الحادث في سوق منطقة (المقيرنات) التابعة لإدارية فوجا بمحلية النهود.



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