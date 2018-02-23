توقيف زعماء قبليين تستروا على متفلتين بجنوب دارفور

نيالا 23 فبراير 2018 ـ أوقفت النيابة بمحلية قريضة، 86 كلم جنوبي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، 4 من عمد الإدارة الأهلية بتهمة التستر على متفلتين أحرقوا سيارة متعطلة في عهدة الشرطة.

وقال مسؤول في الإدارة الأهلية بالمحلية، طلب حجب اسمه، لـ "سودان تربيون" إن الشرطة ألقت القبض على العمد بحجة فشلهم في توقيف متهمين قاموا بحرق سيارة ضبطتها شرطة المحلية.

وبحسب المسؤول فإن الحادث يعود إلى أن عناصر من شرطة المحلية في نهاية العام 2017 دخلت في مطاردة سيارة تقل مواطنين رفض سائقها الانصياع لأوامر الشرطة ما اضطر الشرطة الى اطلاق النار على السيارة الأمر الذي أودى بحياة شخصين من الركاب وتعطيلها.

وأضاف أن مجهولين أشعلوا النار في السيارة انتقاما على قتل أقاربهم.

وتابع قائلا: "بعد فشل الشرطة في القبض على المتهمين بحرق السيارة تم إلقاء القبض على رجال الإدارة في المنطقة".