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توقيف مسلحين اغتالوا مدنيا أثناء محاولتهم نهب سيارة إسعاف بشرق دارفور

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الضعين 31 ديسمبر 2016 ـ أوقفت الأجهزة الأمنية بولاية شرق دارفور، السبت، ثلاثة متهمين بقتل مدني واصابة نظامي بجراح بالغة أثناء محاولتهم ليل الجمعة نهب سيارة إسعاف مستشفى الفردوس، 60 كلم جنوبي الضعين عاصمة الولاية.

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قوات نظامية تستعد لتنفيذ انتشارها في وحول مدينة نيالا بجنوب دارفور ـ الثلاثاء 5 يوليو 2016 (سودان تربيون)

وقال شاهد عيان بالمنطقة لـ"سودان تربيون" السبت، إن 4 ملثمين حاولوا نهب سيارة إسعاف قادمة من مدينة الضعين الى مستشفى محلية الفردوس لإسعاف مريضة تقرر تحويلها إلى مشفى الضعين.

وأضاف الشاهد أن الجناة فشلوا في نهب سيارة الإسعاف بعد مقاومة كبيرة بذلها الشرطي ما أدى إلى اصابته بجراح خطرة ومقتل نجل مساعد طبي يعمل بالمستشفى.

وأكد أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من الجناة بدون ضحايا موضحا أن القوات ما زالت تبحث عن المتهم الرابع مشيرا لجهة أن الحادث أسفر عن حالة تذمر واسعة وسط المواطنين بعد أن استقرت المنطقة لفترات طويلة بدون أي تفلتات أمنية.

وفي حادث منفصل اغتال مسلحون مجهولي الهوية، يوم الخميس، تاجر مواشي بمنطقة "أبو جابرة"، 25 كلم شرقي مدينة الضعين ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة ما أدى الى توتر المنطقة.

وشهدت الأوضاع الأمنية بولاية شرق دارفور استقرارا لافتا في الآونة الأخيرة بعد أن عاشت حربا قبلية بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بسبب الصراع حول ملكية الأرض "الحاكورة".



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