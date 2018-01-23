 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 23 كانون الثاني (يناير) 2018

تونس تبعث وفدا اقتصاديا رفيعا للخرطوم وملتقى لرجال الأعمال الأربعاء

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 23 يناير 2018- يلتئم بالخرطوم الأربعاء الملتقى الاقتصادي السوداني التونسي، بمشاركة ما لا يقل عن 40 من رجال الأعمال التوانسة.

JPEG - 107.4 كيلوبايت
رئيس الوزراء السوداني ورئيس الحكومة التونسية يوقعان مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ـ الخرطوم 23 مارس 2017 (سونا)

ووصل الخرطوم وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، حاتم شهر الدين الفرجاني مترئسا ممثلي الشركات ورجال الأعمال، المشاركين كذلك في معرض الخرطوم الدولي.

وتعد المشاركة الحالية للوفد التونسي الأكبر من نوعها، بعد ان شهدت علاقات البلدين قفزات ملحوظة منذ مطلع العام السابق.

ووقع البلدان في 23 مارس من العام الماضي بالخرطوم على 22 وثيقة، أمضاها رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، ونظيره التونسي يوسف الشاهد، شملت مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذ في مجالات مختلفة، في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، التي عاودت الانعقاد حينها بعد توقف لنحو عشر سنوات.

وأجرى حاتم شهر الدين مباحثات في الخرطوم الثلاثاء شملت وزير الخارجية إبراهيم غندور ووزير الصناعة موسى كرامة الذي رحب بالاستثمارات التونسية في السودان.

وأبدى الوفد التونسي رغبة في الاستثمار بقطاعات إنتاج الطاقة المتجدد والطاقة الشمسية والصناعات الدوائية والصناعات الكهربائية وصناعة زيوت المحركات وأكدوا أن تونس تمثل بوابة للمنتجات الصناعية السودانية إلى دول أوربا.

وقدم وزير الصناعة موسى كرامة بحسب وكالة السودان للأنباء شرحاً للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة بالسودان في مجالات عديدة.

كما أحصى الوزير المزايا التي كفلها قانون الاستثمار السوداني للمستثمرين من داخل وخارج البلاد ومن بينها المساواة بين المستثمر الأجنبي والوطني في التمتع بكافة المزايا الاستثمارية.

وأشاد كرامة بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وأكد أن السودان يمثل سوقا واعدا للمنتجات الصناعية التونسية خاصة وأنه يجاور عدد من الدول الأفريقية المغلقة عديمة المنافذ البحرية وتعتمد في استهلاكها على المنتجات الصناعية السودانية.

وجدد الوزير ترحيبه بالاستثمارات الصناعية ورجال المال والأعمال التونسيين للاستثمار في السودان، داعياً إلى أهمية تنفيذ هذه الاستثمارات على أرض الواقع.

وقال " أبواب الوزارة مفتوحة أمام المستثمرين التونسيين والشركات الاستثمارية التونسية".

وتعهد كرامة بأن تقدم وزارته كافة التسهيلات وتيسر الإجراءات أمام الاستثمارات التونسية في السودان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)

مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)

عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.