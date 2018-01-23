تونس تبعث وفدا اقتصاديا رفيعا للخرطوم وملتقى لرجال الأعمال الأربعاء

الخرطوم 23 يناير 2018- يلتئم بالخرطوم الأربعاء الملتقى الاقتصادي السوداني التونسي، بمشاركة ما لا يقل عن 40 من رجال الأعمال التوانسة.

رئيس الوزراء السوداني ورئيس الحكومة التونسية يوقعان مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ـ الخرطوم 23 مارس 2017 (سونا)

ووصل الخرطوم وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، حاتم شهر الدين الفرجاني مترئسا ممثلي الشركات ورجال الأعمال، المشاركين كذلك في معرض الخرطوم الدولي.

وتعد المشاركة الحالية للوفد التونسي الأكبر من نوعها، بعد ان شهدت علاقات البلدين قفزات ملحوظة منذ مطلع العام السابق.

ووقع البلدان في 23 مارس من العام الماضي بالخرطوم على 22 وثيقة، أمضاها رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، ونظيره التونسي يوسف الشاهد، شملت مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذ في مجالات مختلفة، في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، التي عاودت الانعقاد حينها بعد توقف لنحو عشر سنوات.

وأجرى حاتم شهر الدين مباحثات في الخرطوم الثلاثاء شملت وزير الخارجية إبراهيم غندور ووزير الصناعة موسى كرامة الذي رحب بالاستثمارات التونسية في السودان.

وأبدى الوفد التونسي رغبة في الاستثمار بقطاعات إنتاج الطاقة المتجدد والطاقة الشمسية والصناعات الدوائية والصناعات الكهربائية وصناعة زيوت المحركات وأكدوا أن تونس تمثل بوابة للمنتجات الصناعية السودانية إلى دول أوربا.

وقدم وزير الصناعة موسى كرامة بحسب وكالة السودان للأنباء شرحاً للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة بالسودان في مجالات عديدة.

كما أحصى الوزير المزايا التي كفلها قانون الاستثمار السوداني للمستثمرين من داخل وخارج البلاد ومن بينها المساواة بين المستثمر الأجنبي والوطني في التمتع بكافة المزايا الاستثمارية.

وأشاد كرامة بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وأكد أن السودان يمثل سوقا واعدا للمنتجات الصناعية التونسية خاصة وأنه يجاور عدد من الدول الأفريقية المغلقة عديمة المنافذ البحرية وتعتمد في استهلاكها على المنتجات الصناعية السودانية.

وجدد الوزير ترحيبه بالاستثمارات الصناعية ورجال المال والأعمال التونسيين للاستثمار في السودان، داعياً إلى أهمية تنفيذ هذه الاستثمارات على أرض الواقع.

وقال " أبواب الوزارة مفتوحة أمام المستثمرين التونسيين والشركات الاستثمارية التونسية".

وتعهد كرامة بأن تقدم وزارته كافة التسهيلات وتيسر الإجراءات أمام الاستثمارات التونسية في السودان.