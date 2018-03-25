تيلار دينق ينفي ترتيب زيارة مالونق إلى الخرطوم

جوبا/ الخرطوم 25 مارس 2018 ـ نفى سفير جنوب السودان لدى روسيا السابق تيلار دينق بشدة مزاعم أفادت بأنه رتب لقاءً بين رئيس أركان جيش البلاد السابق الجنرال بول مالونق والنائب الأول ورئيس الوزراء السوداني الفريق بكري حسن صالح.

مالونق يتوسط تيلار دينق وباقان أموم في نيروبي (صورة لسودان تربيون)

وفي رسالة إلى (سودان تربيون) أشار السفير السابق بأصابع الاتهام لوزير النفط في جنوب السودان إيزيكيل لول جاتكوث بأنه وراء نشر مثل هذه الأخبار المزيفة التي تزعم أنه في الخرطوم لتنظيم اجتماع بين بكري حسن صالح ومالونق.

وأضاف "أكتب هذه الرسالة المفتوحة رداً على المزاعم المؤسفة التي عممها السيد إيزيكيل لول جاتكوث على نطاق واسع، وأعرب عن استيائي الشديد من هذه الادعاءات التي وجهت ضد شخصي والتي تهدف إلى تشويه سمعتي".

ولفت المستشار الرئاسي السابق إلى أنه كان في الخرطوم بعد وفاة والده الجنرال أندرو ماكور الذي كان يتلقى العلاج في الخرطوم، وأوضح أن بكري حسن صالح ورئيس أركان الجيش السوداني قاما بزيارة مجاملة إلى مقر إقامته في الخرطوم لتقديم واجب العزاء للعائلة.

وتابع إنه "لأمر مهين أن تعتبرني صبياً لمالونق. إن الجنرال مالونق مثله مثل أي مواطن آخر له الحق في أن يلتقي أي شخص يرغب في لقائه، وأشك أنه سيحتاج إلى أي تسهيل من أجل الاجتماع مع أي شخص يختاره".

وتحدثت تقارير عن زيارة القصيرة قام بها مالونق للخرطوم التقى خلالها مع النائب الأول بناءً على طلب قدمه تيلار دينق حيث يتمتع الرجلان بعلاقات جيدة منذ الفترة الانتقالية قبل انفصال جنوب السودان، حيث كان دينق يشغل منصب وزير دولة في الرئاسة السودانية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتهم فيها مسؤول في حكومة جوبا تيلار دينق بدعم "أنشطة" مالونق "التخريبية" ضد حكومة الرئيس سلفا كير.

وأضافت الرسالة "إنني أحذركم جميعا من عدم الضغط عليّ كما يفعل الكثيرون في الحكومة لتشجيع التمرد في جنوب السودان في محاولة لخدمة مصالحكم الشخصية الضيقة على حساب المصلحة العامة".

في سياق متصل نفى الأمين العام للهيئة القومية لدعم السلام استيفن لوال تواجد مالونق في وقت سابق بالخرطوم.

وأوضح أنه صرح سابقا بأن وجود مالونق في الخرطوم "إن صح" فهو بسبب العلاج ومتابعة وضعه الصحي وليس لأسباب عدائية ضد حكومة جوبا.