 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 25 آذار (مارس) 2018

تيلار دينق ينفي ترتيب زيارة مالونق إلى الخرطوم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا/ الخرطوم 25 مارس 2018 ـ نفى سفير جنوب السودان لدى روسيا السابق تيلار دينق بشدة مزاعم أفادت بأنه رتب لقاءً بين رئيس أركان جيش البلاد السابق الجنرال بول مالونق والنائب الأول ورئيس الوزراء السوداني الفريق بكري حسن صالح.

JPEG - 114.9 كيلوبايت
مالونق يتوسط تيلار دينق وباقان أموم في نيروبي (صورة لسودان تربيون)

وفي رسالة إلى (سودان تربيون) أشار السفير السابق بأصابع الاتهام لوزير النفط في جنوب السودان إيزيكيل لول جاتكوث بأنه وراء نشر مثل هذه الأخبار المزيفة التي تزعم أنه في الخرطوم لتنظيم اجتماع بين بكري حسن صالح ومالونق.

وأضاف "أكتب هذه الرسالة المفتوحة رداً على المزاعم المؤسفة التي عممها السيد إيزيكيل لول جاتكوث على نطاق واسع، وأعرب عن استيائي الشديد من هذه الادعاءات التي وجهت ضد شخصي والتي تهدف إلى تشويه سمعتي".

ولفت المستشار الرئاسي السابق إلى أنه كان في الخرطوم بعد وفاة والده الجنرال أندرو ماكور الذي كان يتلقى العلاج في الخرطوم، وأوضح أن بكري حسن صالح ورئيس أركان الجيش السوداني قاما بزيارة مجاملة إلى مقر إقامته في الخرطوم لتقديم واجب العزاء للعائلة.

وتابع إنه "لأمر مهين أن تعتبرني صبياً لمالونق. إن الجنرال مالونق مثله مثل أي مواطن آخر له الحق في أن يلتقي أي شخص يرغب في لقائه، وأشك أنه سيحتاج إلى أي تسهيل من أجل الاجتماع مع أي شخص يختاره".

وتحدثت تقارير عن زيارة القصيرة قام بها مالونق للخرطوم التقى خلالها مع النائب الأول بناءً على طلب قدمه تيلار دينق حيث يتمتع الرجلان بعلاقات جيدة منذ الفترة الانتقالية قبل انفصال جنوب السودان، حيث كان دينق يشغل منصب وزير دولة في الرئاسة السودانية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتهم فيها مسؤول في حكومة جوبا تيلار دينق بدعم "أنشطة" مالونق "التخريبية" ضد حكومة الرئيس سلفا كير.

وأضافت الرسالة "إنني أحذركم جميعا من عدم الضغط عليّ كما يفعل الكثيرون في الحكومة لتشجيع التمرد في جنوب السودان في محاولة لخدمة مصالحكم الشخصية الضيقة على حساب المصلحة العامة".

في سياق متصل نفى الأمين العام للهيئة القومية لدعم السلام استيفن لوال تواجد مالونق في وقت سابق بالخرطوم.

وأوضح أنه صرح سابقا بأن وجود مالونق في الخرطوم "إن صح" فهو بسبب العلاج ومتابعة وضعه الصحي وليس لأسباب عدائية ضد حكومة جوبا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

عبد الرحمن الخضر وآخرون 2018-03-25 17:50:28 مصطفى عبد العزيز البطل قرأت للكاتب الصحفي عابد سيد أحمد في عموده الراتب (كل الحقيقة)، ويا له من عنوان، بصحيفة (آخر لحظة)، ويا لها من صحيفة، كليمات في تمجيد حبيبنا الدكتور عبد الرحمن الخضر الأمين السياسي الجديد للحزب (...)

الفراغ العريض ... محنة شعب بين عجز حكامه ومعارضيه 2018-03-24 16:26:51 بقلم: خالد التيجاني النور (1) سيكتب التاريخ غداً أن الطبقة السياسية السودانية، الممسكة بتلالبيب السلطة وتلك التي تعارضها، ربما من بين نظائر قليلة في العالم، أنها تجسّد بامتياز الحالة البروبونية في أعلى تجلياتها، لم تنس (...)

مراجعات في المشهد العام (5- 5 ) 2018-03-22 10:54:25 نافذة للتغيير؟ السر سيد أحمد اذا أعتبر العام 1977 وتأسيس بنك فيصل الاسلامي أحد نقاط التحول في تاريخ الحركة الاسلامية ومن ثم السودان، فأن ميزانية هذا العام يمكن أن تصبح نقطة تحول كذلك وتفتح نافذة أمام القطاع الخاص ليلعب (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.