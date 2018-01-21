ثاني إطفاء كامل للكهرباء في السودان خلال 10 أيام

الخرطوم 21 يناير 2018 ـ تعرضت مدن وقرى السودان، مساء الأحد، لثاني حالة إطفاء كامل للتيار الكهربائي، في غضون عشرة أيام.

وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسي يوقع اسمه على وحدة كهربائية بألمانيا في طريقها للسودان

وكانت البلاد قد شهدت في 10 يناير الحالي لحالة إطفاء كامل للتيار الكهربائي، تزامنت وقتها مع خطاب للرئيس عمر البشير كان منقولا على الهواء في الفضائيات والإذاعات المحلية من الرصيرص بولاية النيل الأزرق.

وأعلن المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء في بيان عن "حدوث أطفاء كامل للشبكة عند الساعة 6:50 مساءً".

وتشير (سودان تربيون) الى أن الاطفاء تسبب في ارباك حركة السير بطرق العاصمة الخرطوم خاصة في لحظاته الأولى.

وأكد المركز التابع لوزارة الري والموارد المائية والكهرباء أنه تجري عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد، وسترجع الكهرباء تدريجيا.

وتحدث حالات الإطفاء العام للشبكة القومية في البلاد من حين لآخر وشهدت غالبية المدن في الرابع من مايو 2015، إظلاما كاملا بعد إنقطاع التيار الكهربائي، بسبب عطل فني طال الخط الناقل بين الخرطوم ومروي.

وفي 27 فبراير 2017 تعرضت غالب المدن السودانية لإطفاء كامل إثر انقطاع التيار الكهربائي، بسبب أعطال أخرجت بعض الوحدات بنظام الحماية الآلي.

ودائما ما تشكل حالات الإطفاء المفاجئ مادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي، وتضطر وزارة الموارد المائية والري والكهرباء للمسارعة بإصدار بيانات لقطع الطريق أمام الشائعات.