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ثلاث جرحى جراء حريق بمخيم للنازحين في دارفور

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الخرطوم /نيالا 10 يناير 2017- أصيب ثلاثة نازحين بجروح خطيرة،كما نفقت العشرات من المواشي، جراء حريق هائل شب بمعسكر" صافية ام قد" للنازحين ،التابع لمحلية "السلام " ولاية جنوب دارفور غربي السودان .

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حريق بمعسكر "صافية ام قد" للنازحين بولاية جنوب دارفور-10يناير 2017

وقال شيخ المعسكر محمد احمد ابكر لــ"سودان تربيون " الثلاثاء " إن الحريق شب في الحادية عشر مساءاً من ليل الاثنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة نازحين بحروق خطيرة ، وتم نقلهم إلى مستشفي السلام".

وأضاف" وقضى الحريق على أكثر من 55 منزلاً للنازحين بالكامل، فضلا عن نفوق العشرات من مواشي النازحين،كما أتلف اكثر من 500 جوال من المحاصيل المختلفة" .

ويقع المعسكر في الجنوب من ولاية جنوب دارفور على بعد 62 كيلو متر من عاصمتها نيالا.

وأوضح أبكر أن أكثر من 55 أسرة أصبحوا في العراء بلا مأوى، في ظل اشتداد موجة البرد،مناشداً تقديم يد العون لرفع المعاناة عنهم على النحو السريع، لان بينهم أطفال وكبار السن.

ودعا المنظمات الوطنية والأجنبية للتوجه نحو المعسكر لتقييم الأوضاع الانسانية للنازحين هناك قبل أستفحال الامر لتوفير الاحتياجات اللازمة .

وأضاف شيخ المعسكر " النتائج كانت ستكون كارثية بالمعسكر أكثر مما هي عليه الأن"، مشيراً إلى ان أسباب الحريق تعود دائماً للإهمال واللامبالاة في ظل عدم التخطيط السليم الذي يؤدي لزيادة حجم الأضرار .



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