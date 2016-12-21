ثم ماذا بعد 19 ديسمبر ؟

دراسات في العصيان الكريم

كتب : عمار عوض

هاتف هنا ، ورسالة نصية من هناك ، او مسجلة تاتي على عجل ، لا حديث يعلو على العصيان وتقيمه ، من خلال عينات عشوائية ( غير حزبية ) قمت باختيارها من زملاء دراسة في المراحل الدراسية ماقبل الجامعه، او افراد من الاسرة الصغيرة والكبيرة ، او الاصدقاء في قروبات مهنية ، النتيجة المجمع عليها من الجميع ، ان حركة الشارع في مستوياتها الوسطى ، هناك من ارجعها الى تنفيذ جزء من الشعب للعصيان في القطاعات غير المنظمة (حكومة - قطاع خاص) ، وفيهم من ارجع تراجعه عن مستوى النجاح الواضح الذي قدره بنسبة تنفيذ للعصيان اكبر من 75 % لقيام الحكومة بتنفيذ اجراءات تحوطية بالتنبيه على العاملين في القطاع العام لضرورة الحضور في هذا اليوم تحديدا، واضرب لذلك مثلا بان واحدة من افراد اسرتي تعمل في المدارس الحكومية ورغم تصادف مرض ابنها مع العصيان اضطرت للذهاب الى المدرسة حتى لا يحسب ذلك غيابا متعمدا وتنفيذا للعصيان ويدخلها في متاهات كما تقول .

ويقول اخر ان الجميع مع العصيان ، وان الحكومة فقدت مصداقيتها لدى الشارع وان نجاح العصيان ليس في خلو الشارع من العربات او المارة فهو في احسن حالات نجاحه وان بلغت اي مبلغ ستجد الناس في الشارع وستجد عربات تسير وان نجاح العصيان يكمن في تحوله لظاهرة ، ويقول هذا الطبيب البيطري في رسالة " العصيان نجح لانو لو ركبت المواصلات بتلقى الناس بتتكلم عنو ، وبتناقشو حول جدواه ، وفي محل ستات الشاي لازم يكون العصيان طرف في نقاش اثنين او ثلاثة ، ولو مشيت الشغل تلقى الموظفين والمدراء المرتبطين بالنظام في عالية الجاهزيه للحيلولة دون نجاحه مع ان هذا هو دليل نجاحه وليس فشله "

هذا يقودني الى ما قال به صديقنا (م ) الذي يعمل في منظمة دولية في الخرطوم ، حيث كتب "سبحان الذي اسرى بالسودانيين في غضون شهور فقط من مرحلة صعوبة إيجاد ناس كتار متفاعلين مع دعوات إسقاط النظام إلى مرحلة صعوبة إيجاد زول واحد غير متفاعل معاها" . هذه التعليقات اذا قارناها بما ذكره ضابط برتبة وسيطة في القوات النظامية والذي قال " الحكومة عارفنها يا صاحبي فاسدة وحرامية والناس كرهتا بي الله واحد ، لكن برضو المعارضة ولا الشباب ديل ما قالوا لحدي الان كلام واضح انه حيحلوا مشكلة البلد كيف ؟" هاتين النقطتين يقوداننا الى نقاط تاسيسية :

ان نجاح العصيان من عدمه لا يقاس بخلو الشوارع من المارة او العربات ، كما لا يعني نجاحه في حدوده المطلقة او المتوسطة ، ان يخرج البشير وزمرته ويعلنوا انهم بسبب خلو الشوارع من المارة او اغلاق المحلات فأنهم استجابوا لمطالب المعتصمين وهم في طريقهم الى المطار و"حيختوا" مفتاح السلطة ومفاتيح البلد في تحت طوبة امام بوابة القيادة العامة او المطار .

ان نجاح العصيان عندي هو اعادة تموضع الازمة السودانية اقتصاديا وسياسيا ومناقشة الطريقة المثلى ل"الاطاحة بالنظام" و اسقاط "البشير" ، كجند اساسي في برلمانات الشارع السوداني الشعبية " المواصلات ، ستات الشاي، لستك الحلة ، قدام الدكان" النجاح يكمن هنا في ان يكون غالب الشعب السوداني في حالة عصف ذهني من على شاكلة البحث عن اجابات بشكل جماعي في البرلمانات الشعبية هذه مثل " العصيان دا بشيل الحكومة ولا ما بشيلها ؟ وما بشيلها لي ؟ طيب اها الحل شنو ؟ الحكومة قوية ولا ما قوية ، المعارضة ناقصة شنو ..الخ الخ" .

هذا العصف الذهني في برلمانات الشارع او في وسائط التواصل الاجتماعي التي يرتادها "جزء كبير من الشعب " تقود الى ان ما يحتاجه المواطن الان ليس مشاهدة معارك دينكوشوتية و"حرب الصور" مع منسوبي النظام من شاكلة " الشوارع فاضيه لا ما فاضيه .. العصيان نجح لا ما نجح " لان المواطن المنوط به احداث التغيير ، موجود على ارض الواقع ، ولا تنقصه الحصافة في ان يقيم درجة نجاح العصيان .

هنا لازم نثبت نقطة مهمة جدا ، ان نفس هذا المواطن هو من نفذ اقوى عصيان حصل في الفترة الاخيرة وفي لحظة مفصلية ، وبدون حملة مكتملة التنظيم وبوعي جمعي ، " اوعك تمشي بعيد لي اكتوبر وابريل او حتى 27 نوفمبر الماضي!!) حاقوليك بتين : انجح عصيان واقوى عصيان هو ما قام به الشعب السوداني في انتخابات العام 2015 ، عندما كانت الحكومة والمؤتمر الوطني في اشد الحوجه لوجود المواطنين امام مراكز وصناديق الاقتراع ، في هذا اليوم جرد المواطن السوداني الحزب الحاكم من شرعيته ، وبوعي متكامل وعقل باطني جمعي ، ويومها كان هذا هو العصيان المناسب وفي الزمن المناسب، لذا فالحديث حول عصيان 27 نوفمبر كانه" الدرة الفريدة والشايلة الجريدة" فيه اجحاف بحق وعي السودانيين الجمعي .

لان في يوم الانتخابات هذا " الشعب السوداني ادى المؤتمر الوطني صفعة قاسية ، وطلب من المعارضة ان تخطو الي الامام " وهو نفس الفعل الذي تكرر يوم 27 نوفمبر عندما استجاب الشارع لدعوة الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي ، وقرر انو يقعد في البيت ونفذ ثاني انجح عصيان وجرد الحكومة من كروتها وسحب منها الدعم ، وضخ الدماء في شرايين قوى الشباب وجدد ثقته فيها .

طبعا في شبه اتفاق عام انو المعارضة بشكلها المعلوم " احزاب سياسية- حركات شبابية - كفاح مسلح- مجتمع مدني" هي واحدة من ممسكات وحدة السودان ، وان الشعب السوداني " ما رمى طوبتها " فهو يتوسم فيها الخير لما لديها من خبرات سياسية لتوضيح شكل المستقبل ، وكيفية ادارة عملية الانتقال للسلطة بسلام و امان ، لكن "برضوا" من المعلوم بالضرورة ان التجريف الذي قامت به الاجهزة الامنية للنظام في تربة الثقة بين الشعب و الاحزاب كان كبير جدا ، وفي نفس الوقت بعض منسوبي هذه الاحزاب نفسها "لضعف ممارسة قيادتها" لعبت دور في تجريف تربة الثقة دي نفسها .

لذا راينا بعد 27 نوفمبر اقتراب متدرج من القوى السياسية نحو دعوة العصيان حتى لا يضرب الامن ضربته بالتخويف من بعبع "ركوب المعارضة زراف العصيان" و شباب العصيان ربما تأخذهم بهجة النصر الي التقليل من حجم تلك القوي ، صحيح انو مع اقتراب يوم 19 كانت " الاحزاب السياسية وقوى الشباب من لجان العصيان والاجسام التي ولدت من رحم 27 نوفمبر" حدث بينهم توافق وعمل منظم ومنسق و بمستوى ممتاز من الثقة المتبادلة ، وهو ما رايناه في الاضافات النوعية الانتجتها كوادر احزب المعارضة اللي عندها قدرة مكتسبة على ادارة العمل المنظم "علي الارض" ، وهو ما تكامل مع جسارة شباب نوفمبر وافكارهم الخلاقة للدعوة للعصيان على وسائل التواصل ، ما قاد الى هذا النجاح النسبي في درجة تنفيذ عصيان يوم الليلة 19 ديسمبر .

بالعودة الى سؤال المليون دولار في هذا السياق بالنسبة للشعب السوداني " قلتوا اعتصموا اها اعتصمنا بدل مره 3 مرات بدرجات نجاح متفاوته، ثم ماذا بعد؟" الاجابة على هذا السؤال وان كانت دروبها التفصيلية وعرة للغاية ، لان عملية التغيير ليست معادلة كيمائية ، او حسابيه ، وان الثورات تخلق طروفها وتفاعلاتها الموضوعية ، وتنتج خطوها القادم في صعودها نحو النصر ، وان عقل الشارع الجمعي هو من يتحكم في صيرورة الاحداث.

لكن هذا لا يمنع من الطرق على المضي قدما بالنجاحات التي تحققت ، والمتمثلة في انفعال الشارع بالراهن السياسي ، والبحث عن حلول للازمة التي تحيط به ، ما يجعل الشعب السوداني مفتوح الذهن لاستقبال " طرح" المعارضة لعملية التغيير وطريقة الانتقال ، وملامح المستقبل ، وهنا انا اعني المعارضة الرسمية المعروفة " نداء السودان وقوى الاجماع والمجتمع المدني وحركات التغيير الشبابية الي حد ما " وان الشعب يترقب ما سيصدر منها في "اليومين" القادمين ، وان اعظم هدية تقدمها المعارضة للشعب هي اصدارها بيانا " موحدا" اكرر"موحدا" وليس بيانات من مراكز متعددة في "الداخل" و"الخارج" وان الملهاة الكبرى ستكون لو اصدر كل حزب منفرد تقيمه للعصيان وخطوته القادمة .

واجب المرحلة من القوى المنظمة رد الجميل وتعزيز الثقة بينها والشعب بتوحدها في مركز واحد عبر بيان تقييمي واحد كمرحلة اولى ، لان نقطة قوة الحكومة في تعدد مراكز المعارضة وهو امر لا يروق للشعب السوداني الذي هو في كامل توحده على الارض ، وهنا تجب الاشادة والتنويه باللقاء الذي جمع قوى الاجماع مع حزب الامة اخر الاسبوع الماضي، وما يمكن ان يكون "قنطرة" للعبور نحو المركز الموحد ، وكان واضح جدا في خطاب "البشير" في المناقل ومهاترته للامام الصادق"تنس وعيد ميلاد الخ" كان نتيجة لهذا اللقاء ، لان البشير اكثر ما يخشاه وحدة القوى المناوئة له ، ولتحقيق التفرقة بينها يستخدم جنود ترونهم وما لا ترونهم

مركز المعارضة الموحد يجب باي حال من الاحوال ان لا يتجاوز اعلانه ايام، لتعزيز زخم الفعل السياسي الماثل الان ، وان تشارك في اعماله قوى التغيير المولودة من رحم "الاعتصام" ، وان يقوم مركز المعارضة الموحد بتركيبته الجديدة هذه بمخاطبة اللاعبيين الدوليين والاقليميين ، عن رؤى سودان المستقبل ، لان السودان بشكله الراهن لديه امتدادت و ادوار اقليمية " ليبيا اليمن جنوب السودان " ، ودولية " مكافحة هجرة ، ومكافحة ارهاب" فالعالم و الاقليم لا يريد ان يسمع شعرا او استذكار لفناني الحقيبة مجازا ، ولكنه يريد معالم واضحة لسياسات التحالفات المستقبلية.

ويبقى العامل الاهم وهو ضمان مستقبل الشباب والقوى الحديثة في عملية انتقال السلطة او ادارتها مستقبلا ، لان تجارب مصر او السودان بعد ابريل ليست بالمستوى المطلوب ، على الاقل بالنسبة للقوى الحديثة في ابريل .

العامل الثاني المهم في ذلك ايضا خطاب واضح والطرق عليه باستمرار من قبل قادة تنظيمات الكفاح المسلح ، بأن سلاح الكفاح المسلح لن يستخدم الا لحماية الثورة وانها مستعدة بعد التغيير للخضوع لقيادة موحدة للقوات المسلحة تكون هي جزء منها وذلك عبر اي طريقة ممكنة "فيديوهات رسائل مسجلة برامج" اي وسيلة توصل هذه الرسالة المهمة جدا للشعب السوداني.

اما الشعب رافعة التغيير الاولى وصاحب المصلحة في التغيير "داير النجيضة" في ملامح سودان المستقبل ، من سياسات صحة وتعليم واس المشاكل "الازمة الاقتصادية" صحيح ان القضاء على النظام يقضي على الفساد ويحسن الادارة ويقلل من الضغط على الميزانية، لكن الشعب يعلم جيدا ان الازمة مستفحلة اكبر من ذلك ، لذا يحتاج الى بدائل مقنعة لمعالجة الاقتصاد وتحسين ظروفه المعيشية.

كما تريد الحاضنة الشعبية للقوى المسلحة التي اكتوت بالحرب في الهامش ، ان تسمع اقوالا وضمانات لمستقبل مناطقها السياسي ، ما يرفع من حماسة ابنائها في المدن الكبرى .

هذه الخطوط العريضة ـ تقع على عاتق الاحزاب السياسية بشكل كبير لما لها من خبرات وكوادر يجب ان تطرح هذه البرامج ، التي ايضا تشكل عامل تحفيزي للعناصر المرتبطة مع النظام او تلك التي تحالفت معه مرحليا ، لتنفض من البشير وتسحب منه دعمها او على الاقل الوقوف بحياد عنه لان ذلك سيسهل ويقلل من كلفة التغيير .

كل هذه البرامج المرحلية العاجل منها والاجل تحتاج لجسم لتنفيذها ، اما عبر مركز المعارضة الموحد في شكل مجلس انتقالي ن او مجلس تنفيذي ، او حكومة انتقالية حتى قبل التغير ، وتكون حقيقة ومدعومة من الاحزاب وتنظيمات الكفاح المسلح بشكل كامل وقوى ، والاحسن و الاجدى من وجهة نظري ان تكون من "وجوه جديده لها إرثها النضالي والمهني عبر الوظائف التي تقلدتها كل في مكانه "ومن قوى الشباب الخارجة من العصيان ، وان يتم تدعيمها بكوادر خبرة من هذه الاحزاب المعارضة وتنظيمات الكفاح المسلح.