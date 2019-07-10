جامعات سودانية تستأنف الدراسة بعد توقف 7 شهور

الخرطوم 10 يوليو 2019 ـ أعلنت عدد من الجامعات السودانية فتح أبوابها للطلاب واستئناف الدراسة التي تعطلت لنحو سبعة شهور بسبب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام البشير.

كلية الهندسة والعمارة جامعة الخرطوم

وبدأت بعض الجامعات الولائية في توزيع الاعلانات عن موعد الدراسة بينما لزمت التي تتواجد مقراتها في العاصمة الخرطوم الصمت ولم تحدد موعدا للعمل.

وأغلقت الجامعات السودانية أبوابها في اعقاب موجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 19 ديسمبر العام الماضي، وبالرغم من سقوط نظام البشير في 11 أبريل الماضي إلا أن تأخر الاتفاق بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات عطل إعادة فتح الجامعات.

وأعلنت أمانة الشؤون العلمية بجامعة شندي بولاية نهر النيل الأربعاء عن بداية التسجيل والدراسة ببعض الكليات يوم الأحد المقبل.

كما قررت جامعة السلام بولاية غرب كردفان استئناف الدراسة والامتحانات يوم الأحد المقبل بجميع كليات الجامعة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء عن بدء إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول لمؤسسات التعليم العالي السودانية للعام الدراسي 2019 -2020م اعتباراً من الاثنين المقبل ويستمر حتى الخميس.

وقال وكيل الوزارة مصطفى محمد علي البلة، في تصريح صحفي إن التقديم للدور الأول سيكون مفتوحاً للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها للعام 2019 م فقط.

وأشار إلى أن التقديم سيكون إلكترونياً كما كان في السنوات السابقة الذي يتيح للطلاب وأسرهم فرصة التقديم من أماكنهم، مضيفاً "إذا لم يتمكن الطلاب من التقديم من منازلهم يمكنهم الذهاب إلى أقرب مركز للتقديم وسيجدون هنالك المساعدة اللازمة".

وأوضح الوكيل أن هنالك أكثر من 200 مركز للتقديم بمؤسسات التعليم العالي منتشرة في كافة ولايات السودان ومدنه المختلفة، بينما الطلاب خارج السودان سيكون أمامهم فقط التقديم عبر موقع الإدارة العامة للقبول على الإنترنت.