جامعات سودانية تعلن استئناف الدراسة بعد توقف لأشهر طويلة

الخرطوم 15 أكتوبر 2019 - أعلنت عدد من الجامعات الحكومية السودانية، الثلاثاء، استئناف الدراسة، عقب توقفها لـ ــ10 أشهر، بسبب اندلاع الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر الماضي.
- جامعة الخرطوم
وأغلقت الجامعات الحكومية بالبلاد بقرار وزاري في ديسمبر الماضي في محاولة من نظام المعزول البشير تحجيم الاحتجاجات ضده.
وأعلنت جامعة النيلين (حكومية) استئناف الدراسة في 29 أكتوبر الجاري، لجميع كليات الجامعة في مستوياتها المختلفة عدا طلاب السنة الأولى الجدد.
وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن بداية الدراسة لطلاب السنة الأولى بجامعة النيلين في 22 ديسمبر القادم.
كما أصدر مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية (حكومية)، الثلاثاء، عمر السيد ود بدر، قرارا بفتح الجامعة في 27 اكتوبر الجاري.
وأعلنت جامعة نيالا بولاية جنوب دارفور استئناف الدراسة خلال شهر أكتوبر الجاري، وكشفت عن بداية إجراءات التسجيل للطلاب الجدد اعتبارا من التاسع عشر من ذات الشهر.
فيما قالت جامعة شندي بولاية نهر النيل، (حكومية) إنها بحثت استئناف الدراسة وبدء التسجيل لطلاب السنة الأولي خلال الفترة القادمة.
وأضافت أن الأهمية في المرحلة الحالية هي استئناف الدراسة في الجامعة التي تعطلت بسبب الأحداث الأخيرة.
والإثنين، أعلنت جامعة الخرطوم (أعرق الجامعات السودانية) استئناف الدراسة في جميع كلياتها في 27 أكتوبر الجاري.
وسبق أن صدرت قرارات لاستئناف الدراسة بعدد من الجامعات لكم لم يتم تطبيقها لاستمرار حركة الاحتجاجات حتى بعد عزل البشير في 11 أبريل الماضي بأشهر.
وتشهد الجامعات السودانية عدم استقرار أكاديمي منذ احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية بدأت في البلاد في ديسمبر الماضي، قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية بتغيير النظام الحاكم.
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