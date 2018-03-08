جامعة سنار تفصل 6 طلاب وتحرم آخرين من الشهادات

الخرطوم 8 مارس 2018- أصدرت إدارة جامعة سنار، وسط السودان، قرارا بالفصل النهائي في مواجهة ستة من طلابها، وحرمان ثلاثة آخرين من شهاداتهم، لإقامتهم نشاطا سياسياً بالجامعة.

وتسلم الطلاب المنتمون لرابطة الطلاب الاتحاديين الديمقراطيين -مجموعة ام دوم -خطابات الفصل دون انذار مسبق بالعقوبة.

وطبقا للقرار فقد أصبح الطلاب محرومون أيضا من دخول الحرم الجامعي.

وقال بيان صادر عن إدارة الجامعة تلقته (سودان تربيون) الخميس إن الطلاب خالفوا لوائح وقرارات الجامعة واقاموا نشاطا سياسيا، برغم حظر ذلك بقرار من إدارة الجامعة.

واضاف "عليه أوقعت العقوبة على كل من "مصطفي عادل -كلية الاقتصاد الدفعة 2012م، خطاب محمد أحمد -كلية الهندسة المدنية الدفعة 2013م، المصطفي عبد الحميد -كلية الهندسة 2014م، الزبير مصطفى -كلية التربية قسم اللغة الانجليزية 2014م، اسماعيل شرف الدين بشير -كلية التربية لغة انجليزية 2014م، لينا محمد على يوسف -كلية التربية لغة عربية2014".

وتم حرمان "ابو بكر رحمة الله عبد الله جابر -كلية التربية لغة انجليزية، عبد الباقي عبد المنعم عباس -كلية التربية لغة عربية خريج، الطيب رمضان -كلية التربية" من شهاداتهم.

كما حرمت الجامعة الطاهر منوفلي، كلية الهندسة خريج من دخول الحرم الجامعي".

وأعلنت إدارة الجامعة في وقت سابق عن توقف النشاط السياسي بجميع مجمعاتها على خلفية أحداث بين تنظيمي الحركة الشعبية وحركة الطلاب الإسلاميين -الفصيل الطلابي لحزب المؤتمر الوطني بالجامعات -وعلى أثره أصدرت الإدارة بياناً الاحد الماضي ادانت فيه الأحداث وعلقت من خلاله النشاط السياسي.

وأصدرت جامعة سنار في وقت سابق، قرارات بالفصل والإنذار النهائي ولفت الانتباه، في مواجهة 11 من طلابها، تحت ذريعة مخالفتهم لائحة السلوك الطلابي.