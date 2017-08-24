 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 24 آب (أغسطس) 2017

جبريل إبراهيم يدعو لربط نزع السلاح بتحقيق السلام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 24 أغسطس 2017 ـ طالب رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، بنزع السلاح من أيدي منسوبي الحزب الحاكم ومليشياته الخاصة، وشدد على أهمية رهن الخطوة بتحقيق السلام الشامل.

JPEG - 39 كيلوبايت
زعيم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم في صورة تعود الى أغسطس 2013 (سودان تربيون)

وبدأت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي، حملة لجمع السلاح من المواطنين بولايات دارفور وكردفان، وحصره في يد القوات النظامية.

وتدعو قوى المعارضة والحركات المسلحة في دارفور الى المساواة في عملية نزع السلاح، حيث تتهم الحكومة السودانية بالمحاباة في عملية الجمع بتركه بيد المليشيات المؤيدة للنظام على رأسها قوات الدعم السريع التي ألحقت مؤخرا بالجيش السوداني، علاوة على تفضيل قبائل دون أخرى والسماح لها بإمتلاك السلاح.

وقال جبريل إبراهيم، في مقال، بعنوان (هل تهيأت الظروف لجمع السلاح)، إن حركته تؤيد جمع السلاح من حيث المبدأ، وأنهم سيعملون من أجل جمعه ابتداءً من السلاح بأيدي قواته حال تحقق السلام.

واستدرك بالقول "لكن الظروف في السودان عموماً و في الأقاليم التي يُراد جمع السلاح فيها لم تتهيأ بعد، و أن لجمع السلاح أصول و موقومات يصعب النجاح في جمعه من دونها".

وأضاف "حتى يكون جمع السلاح عادلاً ومقنعاً للمواطن، يجب أن يبدأ النظام بنفسه في جمع السلاح من أيدي حزبه ومليشياته الخاصة، فالكل يعلم أن السلاح في أيدي المدنيين في العاصمة المثلثة، وفي أيدي عضوية الحزب الحاكم والموالين له في الأقاليم".

وقال إنه ليس من العدل أن يترك السلاح في أيدي المدنيين في العاصمة الخرطوم ليحمي به النظام نفسه من المواطنين، ويطلب من أهل دارفور وكردفان جمع سلاحهم.

ودعا لأن يكون جمع السلاح بعد تحقيق السلام، و إكمال إجراءات الترتيبات الأمنية النهاية، حتى تسقط ذريعة تسليح القبائل لمواجهة التمرد.

وشدد جبريل على جمع سلاح المليشيات القبلية الموالية للنظام بمسمياتها المختلفة، حتى لا تستخدمها في الحروب القبلية كما تفعل اليوم، على أن يجمع بعد تحقيق السلام، وإكمال إجراءات الترتيبات الأمنية النهاية، حتى تسقط ذريعة تسليح القبائل لمواجهة التمرد.

وأضاف "أن يتولى جمع السلاح شخصيات موثوقة في حيادها، أما الذين صعدوا إلى أعلى مراقي السلطة لدورهم الكبير في تمليش قبائلهم وتسليحها، فليسوا أهلاً لهذه المهمة".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(1-3) 2017-08-24 20:53:17 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. إنفجرت الخلافات الكامنة والمتراكمة وسط القيادة "الثلاثية" الإنتقالية للحركة الشعبية شمال، فور الإعلان عن إستقالة نائب الرئيس، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، التي قدمها إلى (...)

هل تهيأت الظروف لجمع السلاح؟ 2017-08-24 15:51:48 بقلم: جبريل إبراهيم محمد عندما طرحنا في أبوجا فكرة الحوار الدارفوري الدارفوري، و كان رأينا و لا زال أن يكون بعيدا و مستقلاً عن تدخل السلطة المركزية، كنا نهدف من وراء إقامة هذا الحوار إلى تحقيق الأهداف التالية، و قد ضمناها (...)

كمال عمر "الكبير أوي" 2017-08-24 12:14:37 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com إستضاف الأستاذ الطاهر في برنامجه "حال البلد" على قناة "سودانية 24" الخميس الماضي كلاً من رئيس كتلة نواب حزب المؤتمر الشعبي بالبرلمان، الأستاذ كمال عمر، والنائب بالبرلمان ورئيس حزب (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.