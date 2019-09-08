جبهة الإنقاذ تتهم جيش جنوب السودان بشن هجمات على مواقعها

جوبا 8 سبتمبر 2019- اتهمت قيادة جبهة الإنقاذ الوطنية المتمرد في جنوب السودان القوات الحكومية وميليشياتها بشن هجمات "غير مبررة" على مواقعها في ولاية نهر ياي.
- جنود من الجيش الشعبي في جوبا ..صورة تعود للعام 2013 (رويترز)
وقالت الجبهة في بيان السبت إن القوات الحكومية كثفت حملتها العسكرية العدوانية بمهاجمة مواقعها العسكرية حول مقاطعة ياي ولينيا.
وأضاف " قالت قوات الجبهة دفاعاً عن النفس وصدت الهجوم وطاردت العدو واجتاحت مواقعه في بريكا ومكايا. وتكبد العدو خسائر في الجنود والعتاد الحربي..وقُتل (25) جنديًا من القوات الحكومية وأصيب عدد آخر بجروح، كما تم الاستيلاء على 23 بندقية من طراز AK-47 وثلاث قاذفات آر بي جي وعدد من قذائف آر بي جي وكمية جيدة من الذخيرة ".
وفي بيان منفصل زعمت جبهة الإنقاذ الوطنية أن مواقعها في موغالا تعرضت لهجوم من قوات المعارضة المسلحة التي يقودها رياك مشار يوم الجمعة، لكن تم صدها.
ومع ذلك، جددت حركة التمرد التزامها باتفاقية وقف الأعمال القتالية الموقعة في ديسمبر 2017 في أديس أبابا، إثيوبيا.
وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية منتصف ديسمبر 2013، وأحدث الصراع المستمر واحدة من أسرع أزمات اللاجئين نمواً في العالم.
في سبتمبر من العام الماضي، وقعت الفصائل المتناحرة في جنوب السودان اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المدمرة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.
أخر الآراءثورة السلمية والمحبة 2019-09-08 20:40:02 بقلم : محمد عتيق في تاريخنا ، تاريخ السودان المعاصر ، ثلاث تجارب ديمقراطية كانت السمة البارزة المشتركة بينها هي أنها كانت نخبوية ، أي أن أمر إدارتها والسيادة على البلاد باسمها كانت محصورةً في / ومتداولةً بين نخبة محددة (...)
إلي رئيس الوزراء: كلمة المرور للعبور! 2019-09-05 16:12:51 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com في محيطه العربي، سبق الشعب السُّوداني الشعوب العربية الأخرى “الربيع العربي”، والتجارب الأفريقية، بتحقيقيه لثورتين/انتفاضتين شعبيَّتين أسقطتا نظامين عسكريَّين استبداديَّين، في (...)
السودان .. فجر جديد 2019-09-04 22:18:34 عرفان صديق خرج المتظاهرون إلى شوارع السودان في ديسمبر 2018 مطالبين بشدة بالتغيير. أدى اصرارهم إلى إزاحة الرئيس السابق البشير في أبريل 2019. لكن ما تلا ذلك لم يكن حكما مدنيا بل فترة توتر من المفاوضات السياسية وفي بعض (...)
المزيد