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(جبهة الانقاذ الوطني) تؤكد التزامها بوحدة معارضة جنوب السودان

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جوبا 9 سبتمبر 2018- جددت جبهة الانقاذ الوطني برئاسة الجنرال توماس سيريلو سواكا السبت التزامها بوحدة تحالف المعارضة في جنوب السودان، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها ستواصل العمل من أجل فيدرالية حقيقية خلال الفترة الانتقالية.

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توماس سيريلو (رويترز)

وفي خطاب معنون إلى زعيم التحالف غابرييل تشانق قال سواكا "تلتزم جبهة الانقاذ الوطني بوحدة وسلامة تحالف المعارضة وستواصل التمسك بالدفاع عن الموقف المشترك للتحالف المتفق عليه في المادة 3 من الميثاق".

وجاء الخطاب رداً على رسالة بعث بها تشانق إلى سواكا وزعيم الحركة الديمقراطية الشعبية داريو حكيم عن التزامهما بتحالف المعارضة وهم يرفضون المواقف الأخيرة للتحالف خاصة بشأن عدد الولايات والنظام الفيدرالي.

ورفض كل من سواكا وحكيم تأييد تحالف المعارضة في جنوب السودان في توقيع الوثيقة النهائية لاتفاق السلام المنشط على الرغم من رفض الوفد التفاوضي للحكومة التوصل إلى حل وسط اقترحه الوسطاء ينص على إجراء استفتاء يخير المواطنين بين عدد الولايات
وأشار سواكا في رسالته التي أطلعت عليها (سودان تربيون )إلى موقف التحالف خلال المرحلة الثانية من مشاورات الإيقاد مع الأطراف الجنوبية السودانية في أبريل الماضي والمشاورات الموجزة مع تحالف المعارضة بشأن القضايا العالقة في 12 مايو 2018.

وشددت جبهة الانقاذ الوطني على الحاجة إلى إنشاء "نظام حكم فيدرالي خلال الفترة الانتقالية من خلال تقسيم فعال للسلطات والموارد بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات والحكومة المحلية".

ومن المتوقع أن يقدم مجلس وزراء "الإيقاد" في اجتماع يستمر يومين يعقد الثلاثاء المقبل توصيات إلى رؤساء دول وحكومات الإيقاد في هذا الصدد



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