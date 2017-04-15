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جرحى في انفجار مخزن ذخيرة لجهاز الأمن بغرب السودان

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الخرطوم/ الأبيض 15 أبريل 2017 ـ سقط 6 جرحى إثر انفجار في مخزن ذخيرة تابع لجهاز الأمن والمخابرات السوداني في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، غربي البلاد.

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أحمد هارون والي شمال كردفان

ووقع الانفجار ليل الجمعة وأستمرت الحرائق الناجمة عنه حتى الساعات الأولى من صباح السبت، وتسبب الحادث في إثارة الهلع وسط سكان مدينة الأبيض، حيث استمر دوي انفجارات الذخيرة لنحو ساعة، من دون وقوع خسائر في الأرواح حتى الآن.

وأكد والي شمال كردفان أحمد هارون في تصريح صحفي، السبت، وقوع انفجار بمخزن الذخيرة التابع لقطاع هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات غربي مدينة الأبيض.

وقال الوالي "إن الانفجار خلف خسائر محدودة وتسبب في هلع وفزع للمواطنين".

وأفاد أن فريق من المهندسين بدأ في تمشيط كل المناطق لافتا الى توجيه المواطنين بعدم التعامل مع أي أجسام غريبة واعطاء المعلومات للجهات المختصة.

وبحسب تصريح الوالي الذي نقلته وكالة السودان للأنباء فإنه تأكد سلامة كل أفراد القوة المتمركزة بالموقع لحظة وقوع الحدث قائلا إن الخسائر محدودة، وأشار الى وجود ستة جرحى حالتهم مستقرة.

وشدد أن الوضع تمت السيطرة عليه من قبل قوات الدفاع المدني التي هبت فوراً لموقع الحريق.

من جانبه أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية شاكر بخيت عدم وجود أي خسائر وسط أفراد قواته بهيئة العمليات، موضحاً أن التفجيرات لم تتعدى مبني جهاز الأمن إلى المساكن المجاورة.



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