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جرح شخصان فى إنفجار مخزن ذخيرة يتبع للجيش غرب دارفور

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الجنينة 15 يوليو 2017- أدى إنفجار عنيف لـ(دانة) بمخزن الفرقة 15 مشاه التابعة للجيش السوداني بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور السبت الى جرح شخصين بينهما قائد رفيع دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وسمع مواطنو المدينة دوي الإنفجار بمقر قيادة الفرقة التى تتوسط الجنينة.

ولاذت قيادة الفرقة والمتحدث الرسمي بإسم الجيش بالصمت حيال الحادثة ولم يدلوا بأي تصريح رسمي.

وفى مايو الماضي روع مواطنو نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، إثر دوي قوي هز أرجاء المدينة، بعد إنفجار مخزن للأسلحة يتبع لقوات الدعم السريع ، توفى جراءه 3 أشخاص كما جرح أكثر من عشرين آخرين، وأدى الإنفجار وقتها الى تطاير مقذوفات لمسافات بعيدة، إخترق بعضها المنازل.

وقال مصدر ماذون لـ(سودان تربيون) السبت، إن الإنفجار أسفر عن جرح شخصين بينهم قائد رفيع دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وبحسب متابعات (سودان تربيون) فإن المخزن الذي وقع فيه الإنفجار كان مخصصاً لـ(الدانات القديمة) حيث تعذر التعرف على سبب الإنفجار.



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