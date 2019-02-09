جماعات المعارضة تنشئ تحالفاً جديدًا لثلاث مناطق في جنوب السودان

جوبا 9 فبراير 2019-أعلنت ثلاث مجموعات معارضة في جنوب السودان الجمعة عن تأسيس مجموعة تحالف جديدة تدعو إلى ثلاث حكومات مستقلة في بحر الغزال وأعالي النيل والاستوائية.
- مبعوث ايقاد الخاص اويس اسماعيل أثناء اجتماع مع الأطراف الجنوب سودانية في 2 سبتمبر 2018
وتم تأسيس التحالف الوطني للديمقراطية والحرية بواسطة الحركة الشعبية الديمقراطية وحزب العمال في أعالي النيل والحزب / الجيش الديمقراطي الفيدرالي.
وتعهدت المجموعة، التي تدعو إلى مراجعة اتفاقية السلام المنشطة، بتشكيل حكومة انتقالية "تستند إلى اتحاد يضم ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي خلال فترة انتقالية".
كما تعهدت بالعمل من أجل "عقد اجتماعي وصياغة دستور جديد لاختيار الشعب لنظام الحكم في بلدهم بين الاتحاد أو اتحاد الدول، بما في ذلك تحديد عدد الولايات خلال الفترة الانتقالية".
ودعا الأعضاء المؤسسون وسطاء السلام، بما في ذلك دول الإيقاد والاتحاد الإفريقي ودول الترويكا ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام "لإدراج الأحكام الخاصة باتفاقيات ما قبل الفترة الانتقالية في أعالي النيل والاستوائية وبحر الغزال قبل بدء المرحلة الانتقالية.
وشددت المجموعة على أن المراجعة يجب أن "تعالج الأسباب الجذرية للصراع والعدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب السودان".
والتقى المبعوث الخاص بالإيقاد لجنوب السودان مع المجموعات الرافضة لاتفاقية السلام في ديسمبر الماضي.
وحث رئيس آلية مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان الاثنين الماضي الإيقاد على إقناع الجماعات غير الموقعة إلى الجلوس إلى مائدة المفاوضات، حيث تواصل الجماعات المتمردة مواجهتها مع الحكومة.
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