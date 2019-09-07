 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 7 أيلول (سبتمبر) 2019

جماعات حقوقية: اختفاء ملف (الاغتصاب) في مكتب سلفا كير يعرقل القضية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 7 سبتمبر 2019- كشفت مجموعتان دوليتان لحقوق الإنسان عن اختفاء ملف قضية الاعتداء الجنسي على عاملات إغاثة أجانب ومقتل صحفي على أيدي جنود من جنوب السودان منذ إرساله إلى الرئيس سلفا كير 2018.

JPEG - 26 كيلوبايت
جنود من الجيش الحكومي في باقيري بولاية الاستوائية ..20 أغسطس 2015(أ ف ب)

وفي 6 سبتمبر 2018، حكمت محكمة في جنوب السودان على 10 جنود بالسجن مدى الحياة ولمدة سبع سنوات بتهمة اغتصاب عاملات إغاثة أجانب ومقتل صحفي في فندق تيران بالعاصمة جوبا في 11 يوليو 2016. كما أمر القضاة العسكريون الحكومة بدفع تعويض قدره 4000 دولار لكل ضحية.

إلا أن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قالتا في بيان الجمعة أنه لم يتم رؤية ملف القضية منذ إرساله إلى الرئيس سلفا كير 2018 للموافقة عليه قبل صدور الحكم.

وقال البيان المشترك إنه نتيجة لذلك فإن المحكمة العليا لم تستطع المضي قدمًا في الطعون المقدمة من الضحايا والمدانين بسبب الملف المفقود، وأضاف "يشتبه مسؤولون ودبلوماسيون من الامم المتحدة بشدة في فقدان الملف في مكتب الرئيس".

وقال الناجون من الاعتداء الجنسي إن التعويض لم يكن متكافئًا مع الجرائم وأنهم ارادوا استئناف الحكم. كما عبر الجنود المدانون عن نيتهم في استئناف الأحكام.

وقالت المدير التنفيذ لمؤسسة (ليقال آكشن ويرلدوايد) أنتونيا مولفي " يجب على السلطات ضمان عدم وجود محاولات متعمدة لعرقلة العدالة وتحديد موقع الملف، حتى تتمكن المحكمة العليا من النظر في الطعن".

من جهتها، قالت جيهان هنري، المديرة المساعدة لأفريقيا في هيومن رايتس ووتش " أدى اختفاء ملف القضية إلى توقف عملية الاستئناف بشكل فعال وهذه يدل على فشل النظام القضائي الذي يؤدي إلى تفاقم ثقافة الإفلات من العقاب في جنوب السودان".
********



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إلي رئيس الوزراء: كلمة المرور للعبور! 2019-09-05 16:12:51 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com في محيطه العربي، سبق الشعب السُّوداني الشعوب العربية الأخرى “الربيع العربي”، والتجارب الأفريقية، بتحقيقيه لثورتين/انتفاضتين شعبيَّتين أسقطتا نظامين عسكريَّين استبداديَّين، في (...)

السودان .. فجر جديد 2019-09-04 22:18:34 عرفان صديق خرج المتظاهرون إلى شوارع السودان في ديسمبر 2018 مطالبين بشدة بالتغيير. أدى اصرارهم إلى إزاحة الرئيس السابق البشير في أبريل 2019. لكن ما تلا ذلك لم يكن حكما مدنيا بل فترة توتر من المفاوضات السياسية وفي بعض (...)

من أين نبدأ الاصلاح الاقتصادي؟ (5) 2019-09-03 22:11:57 د. صدقي كبلو الذهب والمعادن كيف نحولهما لمصلحة السودان؟ الذهب أين ذهب؟ كتبت قبل سبعة سنوات مقال بعنوان "الذهب الذهب أين ذهبّ" وقلت في تلك المقالة: الأصل أن تكون الموارد الطبيعية في السودان من أرض وما بداخلها وغابات (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.