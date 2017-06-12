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جماعة (الأخوان المسلمين) بالسودان تتمسك باسمها وترفض تغييره

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الخرطوم 12 يونيو 2017- تمسكت جماعة الأخوان المسلمين في السودان، باسمها رافضة بشدة اي اتجاه لتغييره، على نحو ما تردد خلال الأيام الماضية حول اتجاه الجماعة لتغيير أسمها والتحول إلى منظمة طوعية.

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المراقب العام للأخوان المسلمين في السودان الشيخ علي جاويش

وقال المراقب العام للجماعة، علي محمد أحمد جاويش، الإثنين، إن اسم "الإخوان المسلمين" لن يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو يقضي الله أمراً كان مفعولاً"، مؤكداً أن المسؤولية الإجتماعية تشكل أهم برامج ورسالة الجماعة.

وأوضح أن للاسم مرجعية ومدلولاً وقيمة ثقافية وتاريخاً دعوياً ممتداً، مؤكداً أنه موجود في السودان منذ عام 1946م، مضيفاً "اسم الإخوان المسلمين هو امتداد لاسم الجماعة التي أسسها الشيخ حسن البنا في مصر عام 1928م".

وأكد جاويش في تصريحان نقلتها وكالة الأنباء السودانية، الأثنين، أن جماعة الأخوان المسلمين متواجدة في أكثر من 80 دولة.

وأضاف "هناك مجموعة منشقة عن الجماعة بالسودان تسعى لتغيير اسم الإخوان وتحويله إلى منظمة طوعية كما يزعمون لتنخرط في الأنشطة الاجتماعية"، مقللاً من تأثير إنشقاق المجموعة على وحدة صف الجماعة.

وأوضح المراقب العام للجماعة أن حزب الإخوان المسلمين مسجل في السودان منذ قانون التوالي السياسي وله قانون ونظام سياسي ومؤسسات يحتكم إليها.

وأكد أن الحزب مودع بالاسم لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية وأنه لم يجر عليه أي تعديل، مردفاً "الجماعة لن تخون دماء الشهداء الذين جاهدوا بأموالهم وضحوا بأرواحهم وهُجروا من أوطانهم في سبيل الدعوة إلى الله تحت مظلة هذا الاسم- حسب قوله.



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