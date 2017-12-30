جمع 8 آلاف قطعة سلاح في ولاية شمال دارفور

الفاشر 30 ديسمبر 2017 - أعلن قائد الفرقة السادسة مشاه بالفاشر اللواء الركن عادل حسن حامد الجمري ان الاسلحة التي تم جمعها منذ اكتوبر الماضي بكل محليات الولاية يفوق الثمانية الاف قطعة مختلفة الأنواع.
- نائب الرئيس ،رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح (سونا)
وقال الجمري الذي يرأس أيضا اللجنة الفنية للحملة القومية لجمع السلاح في تصريحات صحفية، السبت، ان حملة جمع السلاح بولاية شمال دارفور تسير بصورة جيده، وأكد المواطنين والادارات الاهلية أظهروا تجاوبا ومساندة للأجهزة الامنية في تنفيذ العملية الأمنية.
وأعلن أن الأسلحة المضبوطة تشمل مختلف الأنواع، بينها مدافع مضادة للطيران بجانب رشاشات وألغام أرضية ومواسير راجمات وغيرها من الأنواع المختلفة.
وأشار الى أن الأسلحة بتلك النوعية ينبغي أن تكون بيد الدولة وليس المواطنين.
وتابع "الهدف ليس جمع السلاح فقط بل القضاء على كل انواع التفلتات الأمنية والظواهر السالبة المتفشية ومحاربة الاتجار بالمخدرات ".
وأكد ان الاجهزة الامنية بولاية شمال دارفور تمكنت من تجفيف اوكار الجريمة وضبط كميات كبيرة من المخدرات والحشيش والخمور بمختلف انواعها وان الحملات ستستمر للقضاء علي الظواهر السالبة.
وحول أنشطة المتفلتين الذين كانوا يقطعون الطرق ويرعبون المواطنين، قال رئيس اللجنة إنه قد تم القبض على أغلبهم وإيداعهم السجون.
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