جنوب افريقيا تحث على تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان

جوبا 16 أكتوبر 2018- أكدت جنوب أفريقيا دعمها لتنفيذ اتفاق السلام المنشط ودعت الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها لصالح شعب جنوب السودان والاستقرار الإقليمي.

الرئيس سلفا كير التقى نائب رئيس جنوب أفريقيا بجوبا الاثنين 15 أكتوبر 2018

وفى بيان أصدره فى جوهانسبرج الاثنين بعد اجتماعه مع الرئيس سلفا كير حث نائب رئيس جنوب افريقيا ديفيد مابوزا الموقعين على اتفاق السلام الالتزام بتعهداتهم لتنفيذ الاتفاق السلام.

كما أكد مابوزا للرئيس كير وشعب جنوب السودان "دعم جنوب أفريقيا المستمر والثابت"، وأضاف أن جنوب أفريقيا ستواصل تقديم الدعم ومشاركة تجربتها الخاصة المستفادة من تحول جنوب إفريقيا إلى الديمقراطية.

والتقى نائب الرئيس بممثلي شركاء السلام الآخرين في جوبا من بينهم مجموعة المعتقلين السابقين وتحالف المعارضة في جنوب السودان وأعضاء السلك الدبلوماسي في جوبا.

من جانبه، قال الوزير في مكتب الرئيس بجوبا ماييك دينق إن زيارة نائب رئيس جنوب أفريقيا إلى جوبا هي تأكيد لجهود جنوب إفريقيا لدعم عملية السلام في البلاد، مشيرا إلى مبادرة جنوب إفريقيا لإعادة توحيد صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان التي توجت بتوقيع اتفاقية أروشا في 21 يناير 2015، وزاد " أن اتفاقية أروشا كانت البداية الحقيقية للدور الهام الذي لعبته جنوب إفريقيا من أجل السلام في جنوب السودان)".

وشدد المسؤول الحكومي على حرص حكومة جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفا كير على تنفيذ السلام من أجل استعادة الاستقرار للبلاد.

وفي الخرطوم التقى المسؤول الجنوب أفريقي بالرئيس عمر البشير يوم الثلاثاء وقال في تصريحات صحفية إن الاجتماع تطرق "للجهود الكبيرة" التي بذلها السودان في التوصل إلى سلام شامل بدولة جنوب السودان.

وأشار إلى التقدم الكبير في عملية السلام بجنوب السودان والتي استضافتها الخرطوم مؤخرا تحت رعاية ايقاد .

وأكد مابوزا دعم بلاده لجهود الرئيس البشير ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني وقادة الإقليم في إحلال السلام بالجنوب، مبينا أن الكل يريد أن يرى دولة جنوب السودان أكثر أمنا واستقرارا.

وسيلتقي مابوزا في الخرطوم أحزاب سلام جنوب السودان بمن فيهم زعيم حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان رياك مشار.