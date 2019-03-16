جنوب السودان: إصابة 20 من قوات حفظ السلام

جوبا 16 مارس 2019- اصيب 20 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إثر تحطم مروحية كانت تقلهم الجمعة، بمدينة فقاك عاصمة ولاية مايووت شرق جنوب السودان، دون وقوع وفيات.

جنود من حفظة السلام في جنوب السودان ..صورة من (يونميس)

وقال وزير الإعلام بولاية مايووت باوراج اولوج اكولاتون السبت: " تحطمت المروحية أثناء محاولة هبوط اضطراري بمطار فقاك إثر تعرضها لعطل فني بعد 5 دقائق من إقلاعها من المطار وعلى متنها 20 من القوات الدولية".

وجاء الهبوط الاضطراري بعد أن اصطدمت الطائرة بإحدى الأشجار الموجودة في المرفأ الجوي، بحسب نفس المصدر.

وقال أكولاتون إن "الجنود تعرضوا لإصابات، ولم تقع أي حالة وفاة نتيجة تحطم الطائرة"، مبيناً أن جندي رواندي تعرض لجروح خطيرة.

وأوضح المسؤول المحلي إن "الجنود كانوا عائدين إلى قاعدتهم بمدينة ملكال بعد خمسة أيام قضوها في فقاك، حيث قاموا بتقييم الأوضاع الأمنية".

وتجيء هذه الحادثة بعد شهر علي تحطم مروحية بمنطقة ابيي، مما أدي إلى مقتل 3 من طاقمها الفني وجرح 10 من عناصره تابعة قوات حفظ السلام غرب البلاد.

وفي الخامس من سبتمبر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقاً نهائياً للسلام، بحضور رؤساء منظمة "ايقاد".