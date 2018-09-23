جنوب السودان: التنفيذ الفعال للسلام يحتاج دعما دوليا

جوبا 23 سبتمبر 2018- قال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي إن على المجتمع الدولي توفير الأموال اللازمة حتى يتم تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بصورة كاملة.

مايكل مكوي وزير الاعلام في حكومة جنوب السودان (الفرنسية)

وأعربت دول الترويكا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج، عن شكوكها بشأن مستوى التزام الأطراف بالاتفاق وقالت قبل دعم عملية التنفيذ تحتاج إلى التأكد من تغيير نهج الأطراف.

وفي تصريحات "لصوت أمريكا" السبت أكد ماكوي التزام حكومته بالاتفاقية الموقعة وأشار إلى أن عملية التنفيذ تحتاج إلى دعم مالي دولي، وزاد "إذا كانوا يريدون تنفيذ الاتفاق فمن المفترض أن ينضموا إلينا في التنفيذ حتى نعمل معًا، أن التنفيذ يعني المال ويعني التمويل".

ويقول مسؤولون إقليميون إن المجتمع الدولي سيواصل تمويل العملية، ولكنه سيكون أكثر صرامة هذه المرة ويطلب التقدم الملموس خلال الفترة الانتقالية التي تبلغ 30 شهراً.

وفي 18 سبتمبر حث رئيس قسم حفظ السلام التابع للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان وجنوب السودان المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ الاتفاقية التي ترعاها الإيقاد.

وقال مبعوث الأمم المتحدة نيكولاس هاسيوم إنه يتعين على "الإيقاد" أن تظهر "التزاما بجعل الاتفاق نافذا" وأن تواجه معرقلي السلام حتى لو كانت حكومة جنوب السودان.

وتواجه الإيقاد انتقادات لأنها تظل صامتة بينما تثبت تقارير هيئة مراقبة وقف إطلاق النار أن جيش جنوب السودان انتهك اتفاق وقف إطلاق النار ومنع وصول المساعدات الإنسانية وارتكب جرائم حرب وأعمال وحشية.