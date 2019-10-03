جنوب السودان والإمارات تتفقان على تقوية العلاقات الثنائية

نيويورك 3 أكتوبر 2019- تناول النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق ووزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

سلفا كير التقى خليفة بن زايد ال نهيان في ابريل 2019

والتقى الزعيمان على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك الأسبوع الماضي.

وأشار بيان إلى أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الشيخ عبد الله عزم حكومته على تعزيز التعاون مع جنوب السودان عبر مختلف الجبهات.

من جانبه، أشاد نائب رئيس جنوب السودان بالمكانة المتنامية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل القيادة "الحكيمة" في مختلف المجالات.

وحضر الاجتماع وزير خارجية جنوب السودان، أوت دينق أكويل ، ونائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية في الإمارات ، عمر سيف غباش.

وفي أبريل زار رئيس جنوب السودان سلفا كير الدولة الواقعة في الشرق الأوسط والتقى مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة العلاقات الثنائية.

وخلال الاجتماع أشارت تقارير أن الزعيمين اتفقا على تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب السودان ووقعت اتفاقات بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر والتنازل عن التأشيرات، من بين أمور أخرى.

وكانت الإمارات واحدة من الدول التي اعترفت باستقلال جنوب السودان في عام 2011.