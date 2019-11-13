جنوب السودان والصين توقعان اتفاقا للتعاون في مجال الصحة

الرئيس الصيني استقبل الرئيس الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت في بكين الجمعة 31 أغسطس 2018 (شينخوا)

جوبا 13 نوفمبر 2019- وقع وفد من ولاية إنهوي الصينية ووزارة الصحة بجنوب السودان وجامعة أعالي النيل على اتفاق للتعاون في مجال الصحة وبناء القدرات.

ووفقا للمسؤولين يهدف الاتفاق الذي تم توقيعه الاسبوع الماضي الى تعزيز التعاون الصحي ورفاهية المواطنين.

وقال شان شيانغ تشيان، رئيس حزب لجنة الصحة بمقاطعة آنهوي: "ما فعلناه في الأعوام الماضية غير كافي.. لايزال هناك الكثير لفعله من أجل الأشخاص المحليين ".

وتبرع الوفد الصيني المكون من خمسة أشخاص بأدوية لمستشفى جوبا التعليمي الرئيسي.

وقال شان ان اتفاق التعاون الجديد سيمكن الدكاترة الصينين الذين يعملون في جنوب السودان من الاستمرار في توفير العناية الصحية مجانا وخدمات بناء القدرات.

واكد انه من خلال التدريب بين الجانبين سيتم تأهيل وتعليم المزيد من الأطباء الموهوبين والمهارات الطبية بواسطة الفريق الطبي الصيني الذي سيساهم في بناء علاقات تعاون بين البلدين.

ووقع الوفد الصيني أيضا على اتفاق تفاهم مع جامعة أعالي النيل الكبرى لبناء القدرات وتبادل المعرفة.

وتوقع مدير الجامعة ماريال اوو يول ان تساهم مذكرة التفاهم في تحسين تدريب طلاب الطب في مؤسسات التعليم.

وتعتبر الصين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جنوب السودان في 9يوليو2011.