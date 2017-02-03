جنوب السودان والمغرب يوقعان اتفاقيات بينها دراسات حول مدينة جديدة

الخرطوم 3 فبراير 2017 ـ شهد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مع ملك المغرب محمد السادس، الذي يزور جوبا، مراسم توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات بما فيها دراسات جدوى تتعلق ببناء مدينة جديدة تكلفتها ملايين الدولارات في جنوب السودان.

رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وملك المغرب محمد السادس ـ جوبا 2 فبراير 2017

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية بدولة الجنوب في تصريحات الخميس أن وثائق أخرى وقعت تتعلق بالاتفاق على التعاون العام وتشجيع الاستثمار واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، واتفاق في مجال التدريب المهني والتفاهم في مجال الزراعة.

كما تم توقيع على أربع مذكرات حول التعاون الصناعي والتعدين والتجارة بين البلدين.

وفقا للاتفاقات الموقعة فانه سيتم إجرأ دراسة جدوى وتقييم تبلغ تكلفتها خمسة ملايين دولار تدفعها المغرب.

وقال وزير الداخلية المغربي محمد حسن للصحفيين عقب مراسم التوقيع "إن المملكة المغربية أخذت على عاتقها التزام تمويل المشروع (رسوم التقييم) بقيمة خمسة ملايين دولار".

وسيتم إجرا دارسة بشأن التأثير البيئي والاجتماعي للمشاريع وخاصة المدينة الجديدة، ولم يتم تحديد موعدا لبداية المشاريع أو تقديرات التكلفة بصورة دقيقة.

وعلى الرغم من الدراسات العديدة التي ترعاها حكومة جوبا فإن المشروع فشلت ويرجع ذلك جزئيا إلى التكلفة العالية التي تنطوي عليها هذه المشاريع.

وكان في استقبال الملك محمد السادس الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين للدولة الوليدة الرئيس سلفا كير في مطار جوبا الدولي يوم الأربعاء.