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جنوب السودان واليونيدو شريكان لتعزيز الأمن الغذائي

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جوبا في 6 يوليو 2019- أطلق جنوب السودان بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) مشروعًا لتنمية المهارات الزراعية وتنمية روح المبادرة لتعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في البلاد.

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لاجؤون من جنوب السودان يحملون مواد اغاثة في الطريق لمعسكر بيديبيدي للاجئين، شمال أوغندا (صورة لـ UNHCR)

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة في جنوب السودان مو أثيان إن المشروع، الذي تم إطلاقه الجمعة، سيعزز الأمن الغذائي بين المجتمعات التي نزحت بسبب الحرب الأهلية، وأضاف "سيتم تدريب موظفينا على المهارات الزراعية وريادة الأعمال وتطوير المهارات للاستفادة من هذا المشروع ".

ولفت أثيان إن الحكومة ستوفر التوجيهات لإنشاء مرافق المعالجة الزراعية الأساسية في البلاد للمشروع لفائدة المواطنين، مضيفًا أن المسؤولين سيشاركون في تقييم ومراقبة تنفيذ المشروع.

من جانبه أوضح الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في جنوب السودان ، سيمون أكوي دينق ، إن المشروع سيعزز إنتاج النفط من السمسم والفول السوداني، وزاد "هذا المشروع من المتوقع أن يخلق، حتى العام 2020، فرص عمل ومحاربة الفقر، كما نتوقع أن يزيد المشروع من إنتاج البذور الزيتية.".

وقال منسق المشروع الوطني في اليونيدو، كورويل كواي كورويل، إن المشروع سيمكن القطاع العام والخاص من دعم تطوير سلسلة القيمة في البلاد، وأضاف "يهدف المشروع إلى دعم تطوير سلسلة القيمة الزراعية لخلق فرص العمل للنازحين والمجتمعات المضيفة لهم. كما سيوفر التدريب وتدريب ريادة الأعمال وإنشاء المرافق الأساسية للمعالجة الزراعية في جوبا والمدن المجاورة لها ".

وعلى الرغم من الإمكانات الزراعية الضخمة التي يمتلكها جنوب السودان، فإن حوالي 5% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد مزروعة حالياً.



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