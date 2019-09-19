جنوب السودان وكينيا يوقعان اتفاقية تأشيرة مجانية

جوبا 19 سبتمبر 2019- كشف مسؤول رفيع أن جنوب السودان وكينيا وقعا اتفاقًا الاسبوع الماضي يمنح مواطني البلدين تأشيرات مجانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في جنوب السودان ماوين ماكول " وقعت حكومة جنوب السودان وكينيا اتفاقية تسمح لموطني البلدين بالدخول بدون دفع رسوم التأشيرة.". وأضاف أن الصفقة تم توقيعها بين وزيري الداخلية في البلدين وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر.
والتأشيرة هي إذن مشروط يمنحه إقليم إلى أجنبي، مما يسمح له بالدخول، أو البقاء ، أو مغادرة الاقليم. وتتضمن التأشيرات في العادة قيودًا على مدة إقامة الأجنبي أو المناطق داخل البلد الذي قد يدخلون فيه أو التواريخ التي قد يدخلونها أو عدد الزيارات المسموح بها أو حق الفرد في العمل في البلد المعني.
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