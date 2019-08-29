جنوب السودان يأمل أن تعزز الخطوط الجوية الأوغندية النقل الإقليمي

جوبا 29 أغسطس 2019- رحبت هيئة الطيران المدني بجنوب السودان بأول رحلة تجارية للخطوط الجوية الأوغندية إلى البلاد ، مشيرةً إلى أن الخطوة ستعزز النقل الإقليمي في الدولة الوليدة.

مطار جوبا

واستقبل المسؤولون الحكوميون في جنوب السودان في مطار جوبا بالتحية المائية.

وقال المدير العام لمطار جوبا ، كور كوول أجيك إن شعب جنوب السودان سعيد باستئناف الخطوط الجوية الأوغندية، قائلاً إن الكثير من الناس كانوا يتوقون إلى ذلك.

وأضاف أجيك "عندما تم اطلاعنا أن الخطوط الجوية الأوغندية تسعى للحصول على تصريح للتحليق هنا ، قبلنا مباشرةً ووافقنا ولم يستغرق منا ساعة حتى للموافقة ".

وأشاد المسؤول بأوغندا لاستضافتها الآلاف من مواطني جنوب السودان الذين نزحوا بسبب النزاع ، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من منذ اندلاعه في ديسمبر 2013.

ومع ذلك ، أكد أجيك لأوغندا أنه بلاده ستفعل أي شيء في حدود إمكانياتها لمساعدة الخطوط الجوية الأوغندية التي تم افتتاحها حديثًا على النجاح.

وفي الوقت نفسه، حث الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني بجنوب السودان ماركيل ماثيانق أوغندا على خفض أسعار تذاكر الطيران ، قائلا إن الناس يفضلون أن تكون الطائرة بأسعار معقولة.