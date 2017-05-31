جنوب السودان يؤجل محاكمة جنود متهمين بارتكاب جرائم

جوبا 31 مايو 2017 ـ ذكر الجيش الشعبي في دولة جنوب السودان، الثلاثاء، إنه تم تأجيل محاكمة ما لا يقل عن 13 جنديا متهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين إثناء اشتباكات في يوليو الماضي.

سحب منبعثة جراء اطلاق النار والانفجارات قرب القصر الرئاسي بجوبا ـ الجمعة 8 يوليو 2016

وتم التعرف على الجنود المتهمين من خلال شهادات الشهود والأدلة والاعترافات بإنهم شاركوا في ارتكاب جرائم ضد المدنيين عندما اندلعت مواجهات بين جنود موالين للحكومة وقوات موالية لنائب الرئيس رياك مشار ـ قائد التمرد ـ في يوليو 2016.

ووفقا لما ذكره المتحدث باسم الجيش الكولونيل سانتو دوميتش، فقد تم تسليمهم إلى محكمة عسكرية في مقر الجيش الشعبي لتحرير السودان في جيادا يوم الثلاثاء 30 مايو 2017 وهم متهمون بالاغتصاب والنهب والقتل.

وعينت القيادة العسكرية في عام 2016 بعد حادثة فندق تيران في العاصمة جوبا فريقا من الضباط العسكريين للتحقيق في الجرائم المزعومة وتتبع وإلقاء القبض على المتورطين في الحادث.

ووجهت اللجنة العسكرية باسترداد أي ممتلكات مسروقة أو نهبت من فندق تيران واعتقال أي شخص متورط في تلك الحادثة.

وفي 16 أغسطس 2016 أصدر الرئيس سلفا كير قرارا جمهوريا بتعيين لجنة للتحقيق في جرائم القتل والاغتصاب والنهب التي ارتكبت في فندق تيران، وتضم ستة أعضاء يرأسهم نائب وزير العدل والشؤون الدستورية مارتينسون ماثيو اوتوروموي.

واستجوبت لجنة التحقيق ما يقرب من 60 شاهدا بما في ذلك مدير الفندق مايكل وودوارد الذي ذكر أنه في حوالي الساعة 3:30 مساء 11 يوليو 2016 قام جنود حكوميون بتفتيش مجمع الفندق، واقتحم ما بين 50 و100 جندي متمركزين بالقرب من البوابة الرئيسية للفندق على طريق ياي مستخدمين البنادق والسيارات المصفحة.

وكان هناك ما يقرب من 30 موظفا من المنظمات الدولية الذين يتواجدون في الفندق، بما في ذلك إنترنيوز، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ودينكورب وشرطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

أما الجنود الذين يواجهون حاليا تهمة الاغتصاب والنهب والقتل فقد أحيلوا إلى المحاكم العسكرية وفقا للمادة "34" من قانون الجيش الشعبي لتحرير السودان لعام 2008، التي تنص على أن الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات لعام 2008 تعالجها المحاكم العسكرية.

وينص قانون العقوبات لعام 2008 على أن الاغتصاب منصوص عليه في المادة 247 ويعاقب عليه لمدة لا تتجاوز 14 سنة سجن.