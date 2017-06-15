جنوب السودان يجدد اتهاماته للسودان بدعم للمتمردين

جوبا 15 يونيو 2017 ـ جددت حكومة جنوب السودان اتهاماتها بأن السودان يدعم الحركات المتمردة التي تسعى لتغيير النظام في جوبا بالذخيرة وتقديم الدعم اللوجستي في أعقاب اشتباكات جديدة وقعت بالقرب من الحدود السودانية هذا الأسبوع.

مواطن داخل سوق مدينة ملكال بعد القتال الضاري بين المتمردين والحكومة ـ 30 ديسمبر 2013 ـ وكالات

وقال نائب المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان سانتو دوميك إن متمردين موالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار نفذوا عددا من الهجمات على مواقع للجيش في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان.

وقال دوميك في تصريحات للصحفيين الأربعاء في العاصمة جوبا "شن المتمردون هجمات ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان في كويك وغابات في 9 و11 يونيو.

وكان الجيش الشعبي لتحرير السودان يعتقد أن القوات المسلحة السودانية هي التي نفذت الهجوم، ولكن أصبح واضحا في عملية القتال أن المتمردين هم الذين يهاجمون الجيش الشعبي باستخدام زي القوات المسلحة السودانية والأجهزة الحربية والخدمات اللوجستية".

وأشار المسؤول العسكري إلى أن الجيش السوداني قدم الخدمات اللوجستية والتدريب والمعدات العسكرية بما فى ذلك الأسلحة الثقيلة للمتمردين، وزاد "أن القدرات التي يستخدمها المتمردون في هذه العمليات تشير الى أن المتمردين تلقوا دعما عسكريا من السودان المجاور".

وقال إن السودان سمح أيضا لكبار قادة المتمردين في جنوب السودان بالعيش في الخرطوم والتخطيط لعملياتهم وأن القوات المسلحة السودانية عرضت قواعدها على طول الحدود لقوات المتمردين لجمع المعلومات الاستخباراتية وشن عمليات عسكرية ضد الجيش.

من جانبه نفى نائب المتحدث باسم مشار هذه الاتهامات ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وأردف "هذه اتهامات لا أساس لها من جانب حكومة جوبا".

وبدأت العلاقات الثنائية بين جنوب السودان والسودان رسميا في 9 يوليو 2011 بعد استقلال السابق عن الأخير. وأصبح السودان أول دولة تعترف باستقلال جنوب السودان.

ومنذ استقلال جنوب السودان كانت العلاقات بين البلدين متوترة بسبب اتهام كل طرف للآخر أنه يدعم المعرضة ضد حكومته.