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جنوب السودان يحث جنوب أفريقيا على عزل مشار

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جوبا 8 يونيو 2017 ـ طالب مسؤول في حكومة جنوب السودان جنوب أفريقيا التأكد من عزل زعيم المعارضة المسلحة، نائب الرئيس السابق رياك مشار عالميا.

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النائب السابق لرئيس جنوب السودان
ريك مشار

وقال وزير في مجلس الوزراء في الحكومة الائتلافية في تصريحات لـ (سودان تربيون) الأربعاء " لا يزال مشار قيد الاعتقال، ولن يسمح له بالعودة إلى البلاد إلا حينما يدين العنف ويوافق على العودة الى البلاد كمواطن ".

وقال المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته ان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ارسل وزير البترول ازيكيل جاتكوث الى جنوب افريقيا برسالة واضحة، لافتا إلى إن الرسالة تطلب من قيادة المؤتمر الوطني الأفريقي والحكومة توحيد صفوفها وملفاتها والتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بأنشطة مشار، وأردف " على السلطات في جنوب أفريقيا منع مشار من التحدث إلى المجتمع الدولي، أن مشار يستخدم هذه المنابر لإثارة الوضع مرة اخرى هنا فى البلاد ".

وقال الوزير، الذى أيضا هو عضوا في المكتب السياسى للحزب الحاكم فى جنوب السودان الذى يضم 28 عضوا، ان الحكومة وافقت على ان يعود مشار الى البلاد اذا استنكر العنف.

وزاد " تطورت الكراهية الشخصية بين الرئيس كير ومشار بحيث لا يمكنهما الجلوس معا بسلام. لقد وصلا إلى مرحلة لا يمكنهما العمل معا، ولذلك سيكون من الافضل إبعاد أحدهم إذا كان لا بد من تحقيق السلام ".

من جهة اخرى، قدم رئيس بعثة جنوب السودان للولايات المتحدة بالإنابة جوردون بواي صورة لوزير البترول في اجتماع مع رئيس البرلمان فى جنوب افريقيا. ونوه إلى ان جاتكوث عزز اعتقال مشار فى جنوب افريقيا. وقال بواي على صفحته على موقع "فيسبوك" يوم الاربعاء "ان الاعتقال الكامل لمشار تكفل به وزير البترول ".

وفي سبتمبر 2012 وقعت جنوب أفريقيا اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة الوليدة بعد عام واحد من حصولها على الاستقلال.

وهدف الاتفاق إلى إرساء الاتفاق الأساس لإبرام اتفاقات أخرى، ولا سيما الاتفاقات الاقتصادية والمتصلة بالتجارة بهدف تشجيع التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين.



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