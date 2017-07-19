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جنوب السودان يحظر (سودان تربيون) تحت ذريعة التغطية (المعادية)

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كمبالا 19 يوليو 2017- أقرت حكومة جنوب السودان بأنها حجبت الوصول إلى موقع (سودان تربيون) الذي يتخذ من باريس مقرا بسبب تغطيته الأخبارية "المعادية" وفق قولها.

وقال وزير الاعلام مايكل ماكوي لويث لوكالة بلومبرغ الثلاثاء "اذا كان موقع (سودان تربيون) ينشر رسائل عدائية تجاهنا فان لدينا السلطة لاغلاقه".

واضاف " الكثير من الدول تقوم بمثل هذه العمليات من الإغلاق حتى انها تمنع بشكل نهائي وسائل الاعلام التى تخلق العداء".

واكدت مصادر انه تم كذلك حظر موقعين اخباريين آخرين يوم الاثنين بعد ان وجهت السلطات مزودي الانترنت بحجبهما.

ومع ذلك فإن (سودان تربيون) وغيرها من المواقع المحظورة لا تزال قابلة للوصول لقرائها في جنوب السودان عند استخدام متصفح (Tor) أو تثبيت تطبيقات مثل (Orfox ) و(Fire Onion ) و ( Tor nado) على الهواتف الذكية.

وتأتى هذه الخطوة بعد اسبوعين من اعتقال السلطات لمدير تلفزيون جنوب السودان الرسمي عادل فارس، بعد ان فشلت المحطة فى بث خطاب الرئيس سلفا كير الخاص باحتفالات الاستقلال.

ودعت منظمة (مراسلون بلا حدود) إلى الإفراج الفوري عن فارس الذي اعتقل منذ 10 يوليو.

وقالت مدير مكتب أفريقيا التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود كلي كان سريبر "ندعو للإفراج الفوري عن هذا الصحفي. أن هذه الإجراءات التعسفية المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية وما يصحبها من إفلات من العقاب تقتل حرية وسائل الإعلام في جنوب السودان والعودة الى السلام والمصالحة الوطنية ".

وبعد حصوله على استقلاله في عام 2011 انزلق جنوب السودان في حرب أهلية 2013، ولم تنج وسائل الإعلام من الاستهداف، وقد أوقفت وسائل الإعلام وتمت مصادرة الصحف واحتجز الصحفيون تعسفا وتم التضييق عليهم وفرضت السلطات الأمنية رقابة على وسائل الإعلام بصورة مشددة وأجبر عدد منهم على الفرار إلى الخارج.

وتجدر الاشارة الى ان جنوب السودان يحتل المرتبة رقم 20 فى مؤشر الحرية العالمى لحرية الصحافة منذ عام 2015، ويحتل حاليا المركز ال 145 من بين 180 دولة.



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