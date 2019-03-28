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جنوب السودان يحظر صحيفة لمدة شهر

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جوبا 28 مارس 2019- أمرت هيئة الإعلام بجنوب السودان بتعليق عمل صحيفة الوطن اليومية لمدة 30 يومًا بسبب عملها بدون ترخيص ساري المفعول.

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بائع متجول يبيع الصحف في العاصمة جوبا (الجزيرة)

وفي يناير الماضي، استدعت هيئة الإعلام رئيس تحرير الوطن مايكل كريستوفر وأمرته بوقف المقالات الداعمة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في السودان.

وقال المدير الإداري للهيئة الإعلامية إيليا أليير كوال "هذه الرسالة تشكل إخطارًا رسميًا بتعليق جريدة الوطن اليومية العربية من قبل هيئة الإعلام لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 27 مارس 2019 لعدم الامتثال للترخيص والشروط والأحكام".

وفي رسالته التي أطلعت عليها (سودان تربيون) أشار إيليا إلى إن الصحيفة تعمل منذ 25 أبريل 2015 دون ترخيص ساري المفعول على الرغم من النصائح المتكررة والتذكيرات.

وفي تعليق قصير حول القرار على صفحته بـ "فيس بوك"، اتهم رئيس تحرير الصحيفة مايكل كريستوفر سلطات جنوب السودان بالسعي لمعاقبة الصحيفة لدعمها للاحتجاجات المستمرة ضد حكومة الرئيس عمر البشير، وأضاف "ما زالوا متمسكين بموقفهم وهو أنه يتعين على تقديم اعتذار للحكومة المستبدة والطغاة في السودان".

ولا يشترط قانون الإعلام في جنوب السودان لعام 2013 ترخيص وسائل الإعلام والصحافة في جنوب السودان، بل يتعين عليها فقط الإيفاء بمتطلبات التسجيل كعمل تجاري. ويجب على العمل التلفزيوني أو الإذاعي الحصول على مثل هذا الترخيص.

وأدانت الحركة الديمقراطية الشعبية المعارضة الحظر الذي فرضته هيئة الإعلام على صحيفة الوطن واتهمت وزير الإعلام مايكل مكوي بفرض ترخيص لوسائل الإعلام والصحفيين دون إشراف برلماني على أنه "إساءة استخدام غير مشروعة للسلطة".



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