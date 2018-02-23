جنوب السودان يحكم بإعدام جنوب أفريقي لمساعدته مشار

جوبا 23 فبراير 2018 ـ قال شاهد من رويترز إن محكمة في جنوب السودان حكمت يوم الجمعة بالإعدام شنقا على كولونيل سابق من جنوب أفريقيا، بعد إدانته بالتآمر ومحاولة الإطاحة بالحكومة.
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وكان الكولونيل المتقاعد وليام إندلي (55 عاما) يقدم المشورة لريك مشار النائب السابق للرئيس في جنوب السودان والذي أصبح زعيما للمتمردين وتخوض قواته حربا أهلية منذ 2013.
وأثناء النطق بالحكم قال القاضي لادو إريمينيو سيكوات إن أمام إندلي 15 يوما للاستئناف.
وإلى جانب الاتهام بالتآمر وتوفير أسلحة أدين إندلي أيضا بالتجسس وشن تمرد والتخريب والإرهاب ودخول جنوب السودان بشكل غير قانوني.
وخلال المحاكمة حاول إندلي طلب ستة شهود للمثول أمام المحكمة دفاعا عنه لكن لم يحضر أي منهم.
ويحاكم إندلي مع متحدث سابق باسم مشار الذي صدر حكم بإعدامه أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري للتحريض والتآمر ضد حكومة الرئيس سلفا كير.
واندلعت حرب أهلية في عام 2013 في جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، بعد شهور من عزل كير لنائبه حينئذ مشار. وقتل عشرات الآلاف بينما فر ثلث السكان من منازلهم.
وفر مشار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد اندلاع قتال عنيف في جوبا في يوليو عام 2016. ويعيش الآن في جنوب أفريقيا قيد الإقامة الجبرية.
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