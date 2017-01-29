جنوب السودان يخطط لمضاعفة إنتاج النفط

جوبا 29 يناير 2017 - كشف وزير المالية بحكومة جنوب السودان ستيفن ديو داو أن بلاده تهدف إلى مضاعفة إنتاجها من النفط ليصل إلى 290.000 بريميل يومياً في السنة المالية 2018/2017 ليرتفع من الانتاج الحالي البالغ نحو 130.000 برميل يوميا.

وقال داو في تصريحات الجمعة ان الهدف الجديد بإضافة 160.000 برميل يوميا من شأنه أن يحقق الإنتاج إلى مستوى أعلى من 245.000 برميل يومياً التي وصل إليها الإنتاج قبل اندلاع النزاع في منتصف ديسمبر 2013.

واضاف وزير المالية إن عملية الاستئناف قيد التنفيذ، لافتاً الى أن الصراع المسلح أثر على المرافق بما في ذلك الطاقة

وحاليا فإن شركات النفط الرئيسية التي تعمل في جنوب السودان هي الصين الوطنية للبترول وبتروناس الماليزية وشركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة الهندية.

ومنذ استقلاله في العام 2011 يعتمد جنوب السودان على النفط بصورة كليّة على الرغم من إمكانيات البلاد الهائلة من المعادن الأخرى.

ووفقا لمسؤولين في جنوب السودان فإن إنتاج النفط وصل في الماضي إلى 350.000 برميل لكنه انخفض بعد النزاع مع السودان بشأن رسوم ضخ النفط الخام من جنوب السودان عبر خط أنابيب التصدير الذي يمر بالسودان مما قاد حكومة جوبا الى وقف الانتاج 2012.

وتأثر قطاع النفط، الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، بشدة بالحروب المستمرة حاليا بين القوات الحكومية والحركات المتمردة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

كما ارتفعت أسعار السلع أيضا بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية والذي أثر بشكل خطير على قطاع النقل في البلاد.

وقفز التضخم إلى أكثر من 800% في السنة مع عجز الحكومة بشكل متزايد على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والقوات العسكرية.

وطبقاً لوزير المالية فإن التضخم تباطأ الآن إلى 10 % في الشهر وأن الحكومة تخطط حاليا لمساعدة البنك المركزي في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، مضيفاً "سنقلل من المعروض من النقود في التداول، وسنتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي لأن عملية الاقتراض أحد الأسباب التي أدت إلى التضخم."

ويقول مراقبون على الرغم من كونه دولة غنية بالنفط فإن جنوب السودان من المتوقع أن يسجل نمو ناتج محلي إجمالي سلبي في 2016 بعد أن زيادة بنسبة 30.7% قبل عامين نتيجة للصراع المستمر وانخفاض إنتاج النفط والتراجع العالمي في أسعار النفط