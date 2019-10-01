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جنوب السودان يدشن أول مركز للعدالة الانتقالية

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جوبا 1 اكتوبر 2019 - أنشأت منظمة (تمكين المجتمع من أجل التقدم) أول مركز موارد للعدالة الانتقالية في جوبا عاصمة جنوب السودان.

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المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع إدموند ياكاني

وفي بيان قال المدير التنفيذي للمنظمة إدموند ياكاني إن المركز سيكون بمثابة منصة للدفاع عن المصالحة وقول الحقيقة والبحث عن العدالة.

وأضاف "إنها مبادرة تهدف لنشر ثقافة الشفاء والمصالحة والمساءلة والثقة بها بين مختلف المجتمعات والمؤسسات في جنوب السودان. سوف تستخدم مركز موارد العدالة الانتقالية التماسك الاجتماعي لاستعادة النسيج الاجتماعي بين المجتمعات المختلفة في جنوب السودان".

واشار ياكاني الى أن الوقت حان لتعزيز إعادة بناء النسيج الاجتماعي من خلال المشاركة الفاعلة في قضايا التماسك الاجتماعي بما في ذلك التنوع الحقيقي وإدارة الإدماج، مع إنشاء مركز موارد العدالة.

وشدد على أن "سوء إدارة التنوع من قبل مختلف قادتنا والنخب السياسية في جنوب السودان قد جعلنا نواجه التحديات السياسية الحالية في البلاد".

وحث شعب جنوب السودان بمختلف قدراتهم على المشاركة في المساهمة في تحسين إدارة تنوعهم وإدماجهم، وزاد "التنوع والاندماج بين مختلف المجتمعات في جنوب السودان هو ثروة لا يمكن شراؤها من أي سوق",

وتم تكليف الاتحاد الأفريقي بمساعدة جنوب السودان على ضمان وجود محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان السابقة من خلال إنشاء محكمة مختلطة. وهذا التكليف مستمد من اتفاقية حل النزاعات في جنوب السودان الموقعة 2015.



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