 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

جنوب السودان يدشن مشروع السياسة الخارجية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 5 اكتوبر 2019 - دشن جنوب السودان الخميس مشروع السياسة الخارجية قبل التشكيل المتوقع لحكومة وحدة وطنية الشهر المقبل.

JPEG - 13.4 كيلوبايت
نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني ايقا

وقال مسؤولون ان المشروع سيساعد في توجيه القضايا الدبلوماسية والخارجية لأصغر دولة في العالم.

وسيتم تقديم مشروع السياسة الخارجية إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

ودعا نائب رئيس حكومة جنوب السودان جيمس واني إيقا، خلال منتدى السفير في جوبا، إلى استعادة صورة البلاد.

وأضاف "يجب أن نستعيد صورتنا الجيدة حتى تتمكن المجتمعات الإقليمية والدولية من استعادة الثقة وجعل بلدنا جذابًا للمستثمرين في جميع أنحاء العالم".

وحث الدبلوماسيين على ضمان رفع العقوبات عن جنوب السودان.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية أوت دينق أكويل إن دبلوماسية البلاد وسياستها الخارجية بحاجة إلى أن تكون أكثر فعالية، واردفت "سوف يسمح لنا بالتعامل مع التغيير المنتشر حاليًا في جميع أنحاء المنطقة والعالم بأسره".

وحضر العديد من السفراء المؤتمر الذي عقد تحت شعار "تمكين وتعزيز السياسة الخارجية" ٠



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الحياة معركة عظيمة 2019-10-05 18:26:42 ياسر عرمان حينما ولدت فى هذا اليوم الخامس من اكتوبر عام ١٩٦٢، أمى وابي تمنيا لى ان أعيش حياة مريحة وان اجوب الاراضي الباردة، كانت امى (فاطمة عالم حمد) امرأة عادية تماما مثل الماء والأرض ومن اديم الأرض جئنا. حينما بلغت ١٦ (...)

عقدة الأجندة الأمريكية تربك حسابات الانتقال السوداني 2019-10-04 23:05:07 بقلم: خالد التيجاني النور (1) أحدثت مشاركة رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك في أعمال الجمعية العامة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك اختراقاً مهماً أسهم في فك العزلة الدبلوماسية التي عانى (...)

للثورة خندق واحد 2019-09-29 21:14:42 بقلم : محمد عتيق قوى الثورة المضادة من أهل الحركة الإسلاموية وحلفائهم تنتشر في كل مكان ومرفق ؛ من مراكز توزيع الدقيق والمخابز إلى مواقف المواصلات ووسائلها ، ومن مراكز توزيع الكهرباء إلى محطات المياه ، من أرفف الدواء (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.