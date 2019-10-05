جنوب السودان يدشن مشروع السياسة الخارجية

جوبا 5 اكتوبر 2019 - دشن جنوب السودان الخميس مشروع السياسة الخارجية قبل التشكيل المتوقع لحكومة وحدة وطنية الشهر المقبل.

نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني ايقا

وقال مسؤولون ان المشروع سيساعد في توجيه القضايا الدبلوماسية والخارجية لأصغر دولة في العالم.

وسيتم تقديم مشروع السياسة الخارجية إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

ودعا نائب رئيس حكومة جنوب السودان جيمس واني إيقا، خلال منتدى السفير في جوبا، إلى استعادة صورة البلاد.

وأضاف "يجب أن نستعيد صورتنا الجيدة حتى تتمكن المجتمعات الإقليمية والدولية من استعادة الثقة وجعل بلدنا جذابًا للمستثمرين في جميع أنحاء العالم".

وحث الدبلوماسيين على ضمان رفع العقوبات عن جنوب السودان.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية أوت دينق أكويل إن دبلوماسية البلاد وسياستها الخارجية بحاجة إلى أن تكون أكثر فعالية، واردفت "سوف يسمح لنا بالتعامل مع التغيير المنتشر حاليًا في جميع أنحاء المنطقة والعالم بأسره".

وحضر العديد من السفراء المؤتمر الذي عقد تحت شعار "تمكين وتعزيز السياسة الخارجية" ٠