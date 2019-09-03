جنوب السودان يرحب بالدعم لتجميع القوات

جوبا ٣ سبتمبر ٢٠١٩- رحب جنوب السودان بتسليم الخيام من قبل مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي للمساعدة في الإسراع في عملية تجميع القوات.

نائب رئيس اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار ، اللواء ماجير دينج كور في موقع التجميع

واشادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان بدعم الاتحاد الافريقي، قائلة ان الخطوة ستسرع في تجميع القوات الحكومية وقوات التمرد قبل تشكيل حكومة الوحدة الجديدة.

وفي الأسبوع الماضي تسلم جنوب السودان شحنة من 640 خيمة متعددة الأغراض لتوزيعها على 35 موقعًا للتجميع في جميع أنحاء البلاد.

وقال البيان "ترغب وزارة الشؤون الخارجية في الترحيب والتقدير إلى الاتحاد من أجل دعمه الأساسي الذي يعد إنجازًا إيجابيًا كما وعدنا بذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيقاد) المنعقد في جوبا في 8 مايو، 2019، وأديس أبابا في 21 أغسطس على التوالي".

ولفت البيان الي أن هذا التطور سيعجل بعملية التجميع والترتيبات الأمنية وتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة التي وقعت في أديس أبابا سبتمبر 2018.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية إن حكومة جنوب السودان توفر الموارد والدعم اللازمين للجنة الوطنية لما قبل المرحلة الانتقالية، وهي الجهة المكلفة بالإشراف على عملية تنفيذ السلام في الدولة الوليدة.

وأشارت إلى أن "وزارة الخارجية تشجع الشركاء الإقليميين والدوليين وأصدقاء جنوب السودان على إعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة".

وتفيد تقارير أن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر تعهدت بتوفير المواد الأساسية لجنوب السودان.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقع خصوم جنوب السودان على اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المدمرة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وأدت الي نزوح الملايين.

واتفقت الأطراف على بدء تجميع قوات المعارضة في 25 موقعًا بينما سيتم تجميع القوات الحكومية في 10 ثكنات رئيسية منتشرة في البلاد، مع واحدة على الأقل لكل مرحلة.

وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في منتصف ديسمبر 2013 وأدى الصراع المستمر إلى خلق واحدة من أسرع أزمات اللاجئين نمواً في العالم.

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