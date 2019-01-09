جنوب السودان يستأنف إنتاج النفط من حقول الوحدة

جوبا 9 يناير 2019-أعلن وزير النفط في جنوب السودان، حزقيال لول جاتكوث، استئناف الضخ في آبار النفط المتضررة بجنوب السودان بمنطقة الوحدة جزئيا.

عمال النفط قرب بئر النفط الأولى لإسئناف الإنتاج في حقل سارجاث في ولاية الوحدة بتاريخ 6 أبريل 2013( أ ف ب)

وكشف وزير النفط السوداني، أزهري عبد القادر، نوفمبر الماضي عن تأجيل إنتاج النفط في حقل ثارجاث 5A حتى مايو 2019 بدلاً عن نهاية ديسمبر.

ووجد عمال النفط السودانيون الذين بدأوا الأعمال أن معدل الأحماض في آبار النفط التي توقف فيها الإنتاج منذ خمس سنوات مرتفعاً للغاية، لذا يحتاجون قبل استئناف الإنتاج، إلى تقليلها مما يؤدي إلى تآكل شديد في التركيبات بأكملها بما في ذلك خط الأنابيب.

وفي تصريحات للصحفيين في جوبا، قال جاتكوث إنه أعطى الضوء الأخضر للمرحلة الأولى من استئناف إنتاج النفط في 31 ديسمبر في خمسة من 16 بئر نفط، وأردف "الهدف الأولي لإنتاج النفط في المرحلة الأولى سيكون 20 ألف برميل يوميا".

وأشار كذلك إلى أن نظيره السوداني عبد القادر سينضم إليه لبدء استئناف إنتاج النفط في المنطقة في 21 يناير.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير نفط جنوب السودان ان حقول ثارجاث تنتج خمسة الاف برميل يوميا فقط بسبب ارتفاع معدل الحمض في النفط.

ومن المتوقع أن يضخ حقل ثارجاث، الذي توقف إنتاجه بعد اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر 2013، أكثر من 45 ألف برميل في اليوم.

وينتج جنوب السودان قبل اندلاع الصراع حوالي 350 ألف برميل يوميا قبل أن ينخفض إلى أقل من 160 ألف برميل يوميا بسبب الدمار الذي سببه الصراع في حقول النفط.