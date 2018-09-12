جوبا 12 سبتمبر 2018 ـ كشف وزير النفط في حكومة جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث أن بلاده ستدفع للسودان ديونه النفطية المستحقة البالغة 1.2 مليار دولار مع زيادة إنتاج النفط وإعادة تدشين المزيد من حقول النفط.

أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان الى ميناء بورتسودان (رويترز)

وتم الاتفاق على الدين كجزء من اتفاق السلام 2012 الذي وقعته كلتا الدولتين لإنهاء نزاعاتهما منذ فترة طويلة بشأن مدفوعات النفط بعد انفصال جنوب السودان عن السودان يوليو 2011.

ووافق جنوب السودان على دفع 3 مليارات دولار للخرطوم كتعويض عن الاحتياطيات النفطية التي خسرها الأخير بعد استقلال جنوب السودان.

ووفقاً للوزير فإن جنوب السودان سدد ما يقرب من ملياري دولار في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في ديسمبر 2013.

وقال جاتكوث للصحفيين في جوبا الاثنين: "دفعنا ملياري دولار بالفعل للسودان وسنقوم بدفع المليار المتبقي مع استئناف النفط".

والأسبوع الماضي قالت وزارة البترول في جنوب السودان إنها تتوقع أن تصل إلى إنتاج 350,000 برميل نفط يومياً بحلول منتصف 2019، حيث يتصاعد الإنتاج في الحقول التي تعطلت بسبب العنف.

وحصل جنوب السودان على نصيب الأسد من النفط عندما انفصل عن السودان يوليو 2011، لكن طريق التصدير يمر عبر السودان فقط، ما يمنح الخرطوم نفوذاً ويؤدي إلى نزاعات بشأن تعرفة المعالجة والعبور بصورة مستمرة.

ومنذ استقلاله أعتمد جنوب السودان على النفط لجميع مداخله، وهو وضع أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمرة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.