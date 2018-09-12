 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 12 أيلول (سبتمبر) 2018

جنوب السودان يسدد للسودان 1.2 مليار دولار من ديون النفط

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 12 سبتمبر 2018 ـ كشف وزير النفط في حكومة جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث أن بلاده ستدفع للسودان ديونه النفطية المستحقة البالغة 1.2 مليار دولار مع زيادة إنتاج النفط وإعادة تدشين المزيد من حقول النفط.

JPEG - 10.1 كيلوبايت
أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان الى ميناء بورتسودان (رويترز)

وتم الاتفاق على الدين كجزء من اتفاق السلام 2012 الذي وقعته كلتا الدولتين لإنهاء نزاعاتهما منذ فترة طويلة بشأن مدفوعات النفط بعد انفصال جنوب السودان عن السودان يوليو 2011.

ووافق جنوب السودان على دفع 3 مليارات دولار للخرطوم كتعويض عن الاحتياطيات النفطية التي خسرها الأخير بعد استقلال جنوب السودان.

ووفقاً للوزير فإن جنوب السودان سدد ما يقرب من ملياري دولار في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في ديسمبر 2013.

وقال جاتكوث للصحفيين في جوبا الاثنين: "دفعنا ملياري دولار بالفعل للسودان وسنقوم بدفع المليار المتبقي مع استئناف النفط".

والأسبوع الماضي قالت وزارة البترول في جنوب السودان إنها تتوقع أن تصل إلى إنتاج 350,000 برميل نفط يومياً بحلول منتصف 2019، حيث يتصاعد الإنتاج في الحقول التي تعطلت بسبب العنف.

وحصل جنوب السودان على نصيب الأسد من النفط عندما انفصل عن السودان يوليو 2011، لكن طريق التصدير يمر عبر السودان فقط، ما يمنح الخرطوم نفوذاً ويؤدي إلى نزاعات بشأن تعرفة المعالجة والعبور بصورة مستمرة.

ومنذ استقلاله أعتمد جنوب السودان على النفط لجميع مداخله، وهو وضع أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمرة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

سؤال الشباب ..( ٦ ) 2018-09-10 17:30:25 كتب : محمد عتيق رأينا في الحلقات السابقة كيف ان وجود الاحزاب ونشاطها قديم في السودان ، وبظهور اليسار (بزعيمه الشيوعي ودوره التاريخي) انتعشت الحركة النقابية والاتحادات الفئوية ، ومع ذلك ، ظلت تجربة الاحزاب والتنظيمات (...)

أيهما نسقط الإمبريالية أم نظام الانقاذ 2018-09-10 07:58:00 ياسر عرمان حديثي هذا حديث عابر ولا يمثل ما أريد أن اكتبه عن هذه القضية بعمقها واتساعها، والاحاديث العابرة لا تتيح فسحة الوقت والفكرة المناسبة للسياحة في عوالم أحبائنا الشيوعيين، فيمضي الزمان وتنقضي أحداثه وهوى الشيوعيين (...)

حول تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 2018-09-09 17:35:46 كتب : عمر الدقير نشرت صحيفة الميدان، بتاريخ الأحد 2 سبتمبر 2018م، تلخيصاً لتقريرٍ صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، لا يملك المرء أمامه إلا أن يُقَلِّب كفيه حسرةً على مآل الحال في صَفِّ رفاق الخندق الواحد .. (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)

بيان مهم - بمناسبة اليوم العالمى للشباب - (12 أغسطس/ آب) 2018-08-12 16:28:41 الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال – SPLM-N الشباب يقودون التغيير .. " كان حتماً أن نثور .. مثلما يمضى القطار .. فى دروب الأرض مُفتعلاً الغبار .. " شباب وطلاب السودان الشُرفاء : لقد ظل السودان يُعاني من أزمات عميقة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.