جنوب السودان يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين

جوبا ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩- قال مسؤول رفيع إن جنوب السودان يتطلع إلى تعميق علاقاته الثنائية مع الصين في سعيه للاستفادة من تجارب التنمية في الدولة الآسيوية.

الرئيس الصيني استقبل الرئيس الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت في بكين الجمعة 31 أغسطس 2018 (شينخوا)

وقال نائب وزير خارجية جنوب السودان دنيق دوا دينق خلال اجتماع مع مبعوث الصين إلى جوبا السبت "اننا على استعداد لتبادل الخبرات الناجحة والصيغة التي استخدمتها الصين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأشاد بمساهمة الصين في عملية السلام في جنوب السودان، قائلا إن الدولة الوليدة في طريقها لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.

من جانبه، قال السفير الصيني في جنوب السودان، هوا نينق، إن شعب جنوب السودان يحتاج إلى السلام والتنمية، وأضاف "لقد دخلت عملية السلام في منعطف حرج، مع استمرار العديد من التحديات. ونحن نأمل مخلصين أن يتم توحيد الأطراف المعنية من أجل السلام في البلاد، والإسراع في تنفيذ اتفاق السلام والعمل معا من أجل مستقبل مشرق للبلاد".

وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه حينها مشار بالتخطيط لانقلاب.

وفي سبتمبر 2018 وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.

وتعتبر الصين إحدى الدول التي اعترفت باستقلال جنوب السودان في 9 يوليو 2011.