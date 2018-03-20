جنوب السودان يسعى لتغيير مكان محادثات السلام

جوبا 20 مارس 2018 ـ تسعى حكومة جنوب السودان لتغيير مكان انعقاد محادثات السلام، مبررة الخطوة بالوضع السياسي الذي تشهده اثيوبيا التي تستضيف المحادثات منذ اندلاع الصراع في الدولة الوليدة 2013.

الجلسة الافتتاحية لقمة "إيقاد" الطارئة حول الصراع بجنوب السودان في أديس أبابا ـ 6 نوفمبر 2014

وقال المستشار الرئاسي للشؤون الدبلوماسية ورئيس فريق التفاوض الحكومي نيال دينق نيال إن بلاده كانت تأمل أن تستأنف الجولة القادمة من محادثات السلام حسب الجداول الزمني لكن الوضع السياسي في الدولة المضيفة دفع بتغيير الوقت لإتاحة بعض الترتيبات والعمليات الداخلية.

وأضاف نيال في مقابلة مع (سودان تربيون) الثلاثاء "نظرا لضرورة تسريع المناقشات نرى أنه سيكون من الحكمة إذا وافقت الدول الأعضاء في الإيقاد على استئناف المحادثات وإذا كان الوضع الحالي في إثيوبيا يتطلب وقتا، فإننا نشعر بأنه يجب على دولة أخرى من الدول الأعضاء في الإيقاد أن تستضيف المحادثات".

وفي فبراير الماضي استقال رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين فجأة لتمهيد الطريق للإصلاحات السياسية في البلاد بعد أشهر من الاحتجاجات.

وبعد استقالته أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر.

ولم يحدد المساعد الرئاسي بلدا معينا في المنطقة لاستضافة المحادثات، وزاد "فريق الوساطة هو الذي يقرر، أن ما نريده هو مكان لاستئناف المفاوضات".

وفي تطور ذي صلة قال وزير الإعلام في حكومة جوبا مايكل ماكوي لويث إن الحكومة تريد تغيير مكان محادثات السلام إلى مكان آخر بسبب الوضع السياسي في إثيوبيا. وفضل لويث جيبوتي وكينيا وأوغندا باعتبارها بعض الأماكن في المنطقة التي يمكن فيها نقل المحادثات.

ورفض وزير الإعلام استضافة الصومال أو السودان أو جنوب السودان للمحادثات بسبب الوضع الأمني والسياسي في هذه الدول.

وفي 16 فبراير علقت الإيقاد عملية تنشيط السلام بعد فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل الأمن والدستور والحكم. ومع ذلك أكد الوسطاء إن العملية ستستأنف في غضون ثلاثة أسابيع كحد أقصى.