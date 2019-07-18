جنوب السودان يسعى للحصول على الدعم الصيني في قطاع التعليم

جوبا 18 يوليو 2019- قال وزير التعليم في جنوب السودان، دينق هوك، إن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع الصين في قطاع التعليم، لافتاً إلى إن جوبا تسعى إلى توسيع التعاون القائم مع بكين في محاولة لزيادة فرص التعليم في الدولة الوليدة.
وكشف هوك، بحسب وكالة أنباء الصين (شينخوا)، أن حكومته بدأت مناقشات حول اتفاقية تعليمية جديدة تسمح للصين بطباعة المزيد من الكتب المدرسية لجنوب السودان وزيادة برامج التبادل، لافتاً إلى إن الاتفاقية ستغطي أيضاً قضايا بناء القدرات لشعب جنوب السودان.
وقال المسؤول الحكومي: "لدينا الكثير من الشباب الذين يدرسون في الصين للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والبعض الآخر لدرجة الدكتوراه. ولدينا أيضا الكثير من المعلمين والمدرسين الذين تم ذهبوا إلى الصين للتدريب والعديد منهم عادوا وهم الآن في حالة أفضل بكثير من ذي قبل".
ومنذ استقلال جنوب السودان في العام 2011، ساهمت الصين في قطاع التعليم من خلال بناء ثلاث مدارس على الأقل، وبناء القدرات لمئات المعلمين وساعدت البلاد على طباعة ما لا يقل عن 750.000 كتاب مدرسي.
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