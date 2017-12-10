جنوب السودان يشيد باعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل

جوبا 10 سبتمبر 2017 ـ أشادت حكومة جنوب السودان السبت بقرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

الرئيس الجنوب سوداني سلفاكير لدى زيارته متحف الهولوكوست في اسرائيل

وأعلن ترامب الأربعاء الماضي رسميا القدس عاصمة لإسرائيل وطلب بالبدء في إجراء نقل السفارة الأميركية الى القدس. وأدان المجتمع الدولي قراره على الفور حيث قال الفلسطينيون إن واشنطن لم تعد قادرة على التوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال مساعد رئاسي رفيع المستوى لـ (سودان تربيون) إن حكومة جوبا من خلال سفاراتها أرسلت رسائل تهنئة الى كل من الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف المساعد الرئاسي الذي رفض الكشف عن هويته إن "الأوقات الصعبة تكشف معدن الأصدقاء الحقيقيين ولذلك فإن حكومة جمهورية جنوب السودان، نيابة عن الشعب، أرسلت إلى كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسائل تهنئة بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل. وقد سلمت هذه الرسائل بالفعل".

وتابع إن "حالة القدس، موطن لمواقع مقدسة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية، واحدة من أشد العقبات التي تعترض سبيل السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني الدائم.

ووصف مساعد رئيس جنوب السودان اعتراف الرئيس ترمب بالقدس بالقرارا الصائب.

وأشار دبلوماسيون ومحللون إلى أن تحرك حكومة جوبا محاولة منها لكسب التعاطف من الحكومة الأميركية وحلفائها والرضا عن مواقفها بشأن طريقة إدارتها الحالية للدولة الوليدة تحت قيادة الرئيس سلفا كير.