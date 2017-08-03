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جنوب السودان يطالب مشار بالتنديد بالعنف

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جوبا 3 أغسطس 2017 ـ تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بعدم مقابلة منافسه السياسي ونائبه السابق رياك مشار ما لم يدن الأخير العنف.

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سلفا كير ونائبه ريك مشار في جوبا يوم 26 أبريل 2016.. صورة من (رويترز)

وقال أحد مساعدي الرئيس لـ (سودان تربيون)، طلب عدم الكشف عن هويته، إن سلفا كير قطع هذا العهد خلال اجتماع مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في كمبالا الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن سلفا كير أكد أنه ليست لديه مشكلة شخصية مع نائبه السابق لكن الأخير مصر على انتهاج العنف.

ووفقا للمساعد الرئاسي فإن سلفاكير قال لموسيفيني إن إعادة توحيد الحركة الشعبية والمصالحة الوطنية يجب أن تمضي قدما بدون مشاركة مشار إذا أصر الأخير على إعادة التفاوض بشأن اتفاق السلام الموقع 2015 بدلا من تنفيذه.

وتابع سلفاكير بحسب مساعده "كان هذا هو الاتفاق الذي أراد، فما الذي يدعوه إلى إعادة التفاوض.. كذلك يقول مشار إن الاتفاق لم يعد له وجود، هل يقول هذا لأنه ليس جزءً من الحكومة.. إن الاتفاق لم يكن بين الأفراد وإنما كان بين الطرفين وهذا هو السبب في أنه لا يزال يجري تنفيذه".

ولفت زعيم جنوب السودان الى روح التعاون بينه ومجموعة تعبان دينق.

وقال كير "إذا كان مشار أظهر تعاونا كما أظهره تعبان دينق فإن القضايا التي كانت عصية على الحل كان يمكن حلها ولن تكون هناك حرب".

وفي الشهر الماضي قاد رئيس جنوب السودان وفدا رفيع المستوى من كبار أعضاء حزبه الحاكم وأجرى محادثات مع أرملة مؤسس الحركة الشعبية جون قرنق دى مابيور.

وانضمت مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين بالبلاد في وقت لاحق الى الاجتماع الذي استضافته كمبالا للتوفيق بين فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان وتوحيدها.

وأصدر الاجتماع قرارا بتشكيل فريق عمل وبيان يدعو جميع كوادر الحركة الشعبية في جميع أنحاء البلاد وفي الشتات إلى تبني روح المصالحة والوحدة الجديدة لصالح الشعب والبلد.

ودعا البيان الفصيل الذي يقوده مشار إلى الانضمام إلى عملية المصالحة ووحدة الحركة الشعبية.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في ديسمبر 2013 بعد أن اتهم الرئيس كير نائبه حينها مشار بتدبير انقلاب.

ووقع الطرفان اتفاق سلام في أغسطس 2015 أدى إلى تشكيل حكومة ائتلافية، ولكنه لم يستمر بسبب اندلاع أعمال عنف جديدة في يوليو من العام الماضي.



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