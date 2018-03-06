جنوب السودان يطلب عضوية جامعة الدول العربية

الخرطوم 6 مارس 2018 ـ تقدمت دولة جنوب السودان، بمذكرة رسمية لطلب العضوية في جامعة الدول العربية، وينتظر أن يتم النظر في الطلب يوم الأربعاء.

جامعة الدول العربية

وقال مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية، إن المذكرة ستعرض على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 149 التي تُعقد، يوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عام 2011، لكن البلاد الأفريقية تدخل في حرب أهلية ضارية، بسبب نزاع حول السلطة منذ ديسمبر 2013.

وعلى إثر انفصال جنوب السودان، أعلنت الجامعة العربية أنه من حق الدولة الوليدة الانضمام إليها، خاصة وأن ميثاق الجامعة ينص على ضرورة إقرار دساتير دول الجامعة للغة العربية كلغة رسمية، وهو ما ينطبق على جنوب السودان.

وقال الرئيس سلفا كير ميارديت، في حوار تلفزيوني عام 2016، إن العرب يعتقدون أن جنوب السودان ليس لديها رغبة في أن تكون دولة عربية، لأنها انفصلت عن السودان، وهي دولة عربية.

وأضاف حينها أن بلاده لم تفكر بعد في الانضمام. وتابع "لكن لو فكرنا في الالتحاق بالجامعة العربية هل يقبلونا ؟.. أشك في أن الجامعة العربية تقبل عضويتنا.

ومراراً صرح مسؤولون في جنوب السودان بأن قرار الانضمام إلى الجامعة العربية يخضع لتقدير القيادة السياسية، في إشارة إلى الرئيس سلفا كير.

وتتمتع دولة جنوب السودان بعلاقات وثيقة مع عدد من الدول العربية، في مقدمتها مصر، التي تستضيف المقر الرئيس للجامعة.